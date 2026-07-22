Güven Hokna'nın ünlü ismin paylaşımının altına yazdığı "Denizi pisletiyorsun" şeklindeki sert yorum, magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Seren Ay Çetin ve Güven Hokna arasında tam olarak ne yaşandı, o yoruma nasıl bir cevap geldi ve "Seren Ay Çetin Güven Hokna olayı" neden bu kadar büyüdü? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusu Güven Hokna, son günlerde magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Olayın diğer kahramanı ise zorlu mücadeleleriyle Survivor'a damga vuran Seren Ay Çetin oldu. İkilinin yollarını kesiştiren nokta, Instagram üzerinden yapılan sürpriz bir paylaşım ve ardından gelen şaşırtıcı bir yorumdu. Güven Hokna, genç ismin paylaşımına beklenmedik bir çıkış yaparak oldukça sert eleştirilerde bulundu. Bu gelişme üzerine arama motorlarında "Seren Ay Çetin ne paylaştı", "Güven Hokna kime denizi pisletiyorsun dedi" ve "Survivor Seren Ay Çetin Güven Hokna kavgası" gibi sorgular hızla zirveye tırmandı. Herkes ünlü yarışmacının usta oyuncunun bu ağır eleştirisine ne tepki vereceğini beklerken, gelen cevap deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı.

GÜVEN HOKNA SEREN AY ÇETİN'E NEDEN "DENİZİ PİSLETİYORSUN" DEDİ?

Magazin kulislerini hareketlendiren olay, eski Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla başladı. Kendi sayfasında takipçileriyle bir anısını paylaşan Çetin, hiç beklemediği bir isimden çok sert bir tepki aldı. Usta oyuncu Güven Hokna, doğrudan paylaşımın altına "Denizi pisletiyorsun" yazarak tepkisini dile getirdi. Hokna'nın bu keskin yorumu kısa sürede binlerce etkileşim alırken, olayın ardındaki asıl sebep merak konusu oldu. Takipçiler, usta oyuncunun bu yorumu hangi amaçla yaptığını ve ikili arasında daha önceden bir gerginlik olup olmadığını tartışmaya açtı.

SEREN AY ÇETİN'DEN GÜVEN HOKNA'YA HANGİ REPLİKLE YANIT GELDİ?

Yaşanan bu şaşırtıcı gelişmenin ardından tüm gözler Seren Ay Çetin'e çevrildi. Hakkında yapılan eleştiriye sessiz kalmayan genç isim, oldukça manidar ve akıllıca bir karşılık verdi. Çetin, yaptığı açıklamada usta oyuncuya olan kırgınlığını dile getirerek, "Kendisine hiç yakıştıramadım" dedi. Ancak asıl bomba etkisini yaratan kısım, açıklamasının devamında gizliydi. Ünlü yarışmacı, Güven Hokna'nın yıllarca televizyon ekranlarında canlandırdığı Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz Hayriye karakterinin repliğini kullanarak, "Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece" şeklinde cevap verdi.

SEREN AY ÇETİN VE GÜVEN HOKNA TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA NASIL YANKI BULDU?

İkili arasında yaşanan bu ilginç atışma, X (eski adıyla Twitter) ve Instagram başta olmak üzere birçok mecrada trend listelerine ilk sıradan girdi. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Seren Ay Çetin'in verdiği zekice yanıtı takdir etti ve günün en çok konuşulan konusuna dönüştürdü. Özellikle "Aman ağzımızın tadı kaçmasın" repliğinin tam da o repliğin sahibine karşı kullanılması, magazin gündemini yakından takip eden okurların ilgisini fazlasıyla çekti. Şimdilerde herkes, usta isim Güven Hokna'nın bu popüler göndermeye yeni bir yanıt verip vermeyeceğini merakla bekliyor.