Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo Tatlıses'le hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bu kez iş dünyasındaki atılımıyla adından söz ettiriyor. Kendi girişimini hayata geçirerek ticarete atılan Şefkatli, rotasını kozmetik pazarına çevirdi. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı bilinen bu proje, piyasaya çıkar çıkmaz geniş bir yankı uyandırdı. Satışların başlamasıyla beraber karşılaştığı yoğun talebi gören taze iş kadını, duygu dolu anlar yaşadı.

YASEMİN ŞEFKATLİ TİCARETE Mİ ATILDI?

Evet, Yasemin Şefkatli kendi kozmetik şirketini kurarak resmi anlamda ticarete atıldı. Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Şefkatli, artık kendi işinin yönetimini üstlendi. Sektöre iddialı bir giriş yapan ünlü isim, markasının doğuş sürecinde yaşadığı tatlı telaşı sevenleriyle paylaştı.

Uzun mesai meyvesini verdi. Ayları bulan hummalı bir hazırlık devresinden geçen projesini nihayet tüketicilerin beğenisine sunan Şefkatli, emeğinin karşılığını ilk günden aldı. Bu süreçte döktüğü alın terini saklamayan başarılı isim, kuruluş aşamasındaki yorgunluğa bizzat değindi. Kendi ağzından sürecin zorluğunu anlatan Şefkatli, "Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor." cümlelerini kurdu.

YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN KOZMETİK MARKASI İLGİ GÖRDÜ MÜ?

Yasemin Şefkatli'nin piyasaya sürdüğü yeni kozmetik girişimi, ilk andan itibaren olağanüstü bir ilgiyle karşılandı. Satış platformları üzerinden harekete geçen alıcılar, markanın sipariş ekranlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Özellikle ürünlerin çıkışını takip eden periyotta yaşanan hareketlilik, beklentilerin çok üzerine çıktı.

Müşterilerin gösterdiği bu devasa teveccüh karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şefkatli, gelen sipariş akışına yetişmekte oldukça zorlandı. Hazırlık sürecindeki stresi geride bırakan ünlü isim, şimdi de ardı arkası kesilmeyen kargo paketlerini yetiştirme telaşına düştü. Kendi markasına duyduğu inancın tüketiciler tarafından böylesine güçlü onaylanması, Şefkatli cephesinde büyük bir sevinç yarattı.

YASEMİN ŞEFKATLİ SATIŞLAR HAKKINDA NE AÇIKLAMASI YAPTI?

Sipariş rekorları kıran yeni girişimi hakkında konuşan Yasemin Şefkatli, sevincini çok samimi ifadelerle dile getirdi. Üç günlük süreci gerçeküstü bir duruma benzeten taze girişimci, hislerini şu şeffaf sözlerle dışa vurdu:

"Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı."

Kurduğu bu cümleler, markasına gösterilen ilginin büyüklüğünü kanıtladı. İbrahim Tatlıses'in gelini olarak tanınan ancak artık kendi işiyle de anılmaya başlayan Şefkatli, destek mesajları karşısında duygusal anlar yaşıyor. Hem ürünlerin kalitesine olan inancı hem de takipçilerinin sarsılmaz desteği, bu yeni ticaret yolculuğunun ilk günlerine damgasını vurdu.