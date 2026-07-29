Çorum'da son günlerin en çok konuşulan gelişmesi, çocukların yerel yönetimden bulunduğu müzikal bir talep üzerinden patlak verdi. Şehrin idari koltuğunda oturan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, küçük yaştaki vatandaşların yoğun bir şekilde dile getirdiği Manifest müzik grubu konseri isteğine tamamen kapıları kapattı. Başkanın konuya yaklaşımı ve kullandığı keskin sözler, kısa sürede hem bölge halkının hem de geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı.

ÇORUM'DA MANİFEST KONSERİ NEDEN REDDEDİLDİ?

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çocuk kitlesinin şehirde canlı performansını izlemek istediği grubu uygun bulmadığı için bu isteği reddetti. Kentin yerel yönetimi, söz konusu müzik ekibinin il sınırları içerisinde sahne almasına kesinlikle vize vermedi.

Alınan kararın duyulmasıyla birlikte gözler doğrudan makamın kendisine çevrildi. Özellikle hedef kitlesi çocuklar olan ve yine onlar tarafından şehre davet edilen bir grubun konser çağrıları, bizzat başkanın inisiyatifiyle karşılıksız bırakıldı.

Müzik etkinliğine yönelik verilen bu ret kararı, yerel idarenin kültür sanat faaliyetlerine bakış açısını bir kez daha kamuoyunun tartışmasına sundu. Heyecanla bekleyen çocukların konser umutları, yapılan resmi çıkışla birlikte şimdilik rafa kalktı.

BAŞKAN HALİL İBRAHİM AŞGIN NE SÖYLEDİ?

Halil İbrahim Aşgın, tartışmaların fitilini ateşleyen konuyla ilgili oldukça net bir tutum sergileyerek "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" dedi. Ortaya konan bu tavizsiz tavır, olayın sıradan bir konser iptalinden çıkıp daha geniş çaplı bir tartışmaya dönüşmesini sağladı.

Başkanın kullandığı bu kelimeler, sadece bir sahne organizasyonunun yapılamayacağını değil, aynı zamanda idare olarak belirledikleri sınırları gösterdi. Makam sahibi, söz konusu ekibin şehre adım atmasını doğrudan kendi yönetimlerinin kentteki varlığıyla ilişkilendirdi.

Açıklamanın ardından bu çarpıcı ifadeler büyük bir hızla sosyal mecralarda yayıldı. Doğrudan müzik grubunu hedef alan bu cümleler, belediyenin aldığı kararın en çok dikkat çeken ayrıntısı haline geldi.

MANİFEST GRUBU KİMDİR, KİME HİTAP EDİYOR?

Manifest, sadece çocukların yakından takip ettiği ve dinleyici kitlesini tamamen bu yaş grubunun oluşturduğu bir müzik grubu olarak biliniyor. Belediye yönetiminin de gündemine giren bu isim, şehirdeki küçük yaştaki hayranlarının ısrarlı çağrılarıyla adını duyurdu.

Müzik ekibinin üyeleri, bizzat idarecinin açıklamasında yer alan özel tabirle anılıyor. Yalnızca çocuklara hitap eden ekibin bölgede etkinlik düzenleme hayali, yetkili birimlerin oluşturduğu engele takılmış durumda.

Çocukların büyük bir hevesle beklediği sahne şovunun Çorum'da gerçekleşmeyeceği artık kesinlik kazandı. İdarecilerin bu tavrı sonrası, kentteki miniklerin sürece nasıl tepki vereceği ise zamanla netleşecek.