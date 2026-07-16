Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Malatya’da da hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, saat 22.52’de meydana geldi. Yerin 11.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğu bildirildi.

Deprem, başta Malatya olmak üzere Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini belirtirken, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.