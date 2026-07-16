Peki, Malatya Şehir Hastanesi nerede yapılacak ve projenin yatırım programına alınacağı tarih nedir? İşte merak edilen tüm detaylar:

Malatya Şehir Hastanesi Nerede Yapılacak?

Malatya’da sağlık hizmetlerini devasa bir kampüse dönüştürecek projenin lokasyonu belirlendi. Mevcut sağlık altyapısını bölerek sıfırdan bir yer aramak yerine, kentin en işlek sağlık üssü büyütülüyor.

Yeni Ek Bina Formülü: Şehir hastanesi projesi, mevcut Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi üzerinden şekillenecek.

Mevcut hastanenin hemen yakınına inşa edilecek dev yeni ek bina ile sağlık kompleksi ciddi oranda büyütülecek.

Yapılacak bu modern entegrasyon ve alan genişletmesiyle birlikte, mevcut bölge tamamen şehir hastanesi statüsüne kavuşturularak tek çatı altında devasa bir sağlık kampüsü haline getirilecek.

Dev Yatırım Ne Zaman Başlayacak?

Projenin resmi takvimi ve bütçe planlaması için Ankara düzeyindeki en üst makamlardan kesin talimatlar verildi. Yatırımın resmiyet kazanacağı tarih de böylelikle kesinleşmiş oldu:

Hedef 2027 Yatırım Programı: Cumhurbaşkanlığı düzeyinde verilen doğrudan talimatla birlikte, dev projenin 2027 yılı devlet yatırım programına alınması kesinleşti.

Bürokratik Süreç Tamamlandı: Sağlık Bakanlığına verilen resmi talimatların ardından, projenin önündeki bütçe ve planlama engelleri tamamen aşılmış oldu.

Yakın Takip Başlıyor: Yerel düzeyde projelerin ve zemin hazırlıklarının bürokratik takibi hız kesmeden devam edecek. 2027 yılı itibarıyla ilk kazmanın vurulması ve inşaat sürecinin hızlıca yükselmesi bekleniyor.

Malatya Sağlığında Yeni Dönem: Neler Değişecek?

Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin şehir hastanesine dönüştürülmesiyle birlikte Malatya, bölgenin en gelişmiş sağlık merkezlerinden biri haline gelecek. Proje kapsamında sadece yatak kapasitesi artmakla kalmayacak; modern ameliyathaneler, son teknoloji tanı cihazları ve yeni uzmanlık klinikleriyle çevre illere de hizmet veren dev bir sağlık koridoru oluşturulacak.