Vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan şef Eren Kaşıkçı için bugün acı bir veda gerçekleşiyor. Cenaze töreni öncesinde ünlü şefin yakın dostu Murat Pala'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı, yaşanan tarifsiz hüznü bir kat daha artırdı. Pala, sadece birkaç gün önce Kaşıkçı'nın kızı Maya için düzenlenen yaş günü partisinden geriye kalan anları kamuoyuyla buluşturdu. Etkinliğin yapıldığı yer ile zamanlaması ve bugünkü cenaze merasimi arasındaki keskin fark, ölümün ne kadar ani ve sarsıcı bir gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar şimdi bu yürek yakan vedanın detaylarını ve yapılan son paylaşımın ardındaki duygusal mesajı araştırıyor.

MURAT PALA SOSYAL MEDYA HESABINDAN NE PAYLAŞTI?

Murat Pala sosyal ağlardaki kişisel hesabı üzerinden, merhum şefin kızı Maya'nın geçen hafta yapılan yaş günü kutlamasına ait hüzünlü anları yayınladı. Yakın arkadaşını kaybetmenin verdiği o büyük acıyı dile getiren Pala, kurduğu cümlelerle okuyan herkesin boğazını düğümledi.

İki yakın dostun sadece yedi gün arayla yaşadığı sarsıcı duygu değişimi, yayınlanan bu mesajla tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. Kutlama sırasındaki neşeli anların yerini, hiç beklenmedik bir anda büyük bir kasvete bıraktığı net bir şekilde görüldü.

Pala'nın acılı gününde takipçilerine sunduğu kelimeler, şefin kızıyla geçirdiği o son mutlu günlerin belgesi niteliğini taşıyor. Arkadaşının ardından hislerini gizlemeyen Pala, insan ömrünün kısalığına dikkat çekti.

KÜÇÜK MAYA'NIN DOĞUM GÜNÜ NEREDE KUTLANDI?

Küçük Maya'nın yeni yaş kutlaması tam bir hafta önce Musullu Köyü sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Şef Eren Kaşıkçı'nın da bizzat katıldığı buluşmada, aile üyeleri ve yakın dostlar bu özel günü köyün o sakin atmosferinde bir arada geçirmişti.

Kutlama sırasında paylaşılan tebessümler, ailenin bir arada olduğu o huzur dolu zaman dilimini yansıtıyordu. Ancak o neşeli günden tam yedi gün sonra gelen acı kayıp haberi, geride sadece hatıralarda kalacak buruk bir anı bıraktı.

Geçen hafta Musullu Köyü'nde yankılanan çocuk gülüşlerinin yerini bugün gözyaşları ile veda hazırlıkları aldı. Dostunu kaybetmenin şokunu atlatamayan Pala, o köydeki unutulmaz buluşmayı gözyaşı dolu satırlarına taşıdı.

ŞEF EREN KAŞIKÇI BUGÜN NASIL UĞURLANIYOR?

Genç yaşta aramızdan ayrılan şef Eren Kaşıkçı, bugün dostları, ailesi ve sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze merasimine katılmak üzere harekete geçen Murat Pala, can dostuna son görevini yerine getirmeye giderken hissettiği devasa acıyı sarsıcı bir şekilde satırlara döktü.

Pala, yürekleri yakan mesajında kelimesi kelimesine şu ifadeleri kaydetti:

"Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Mayamızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an."

Paylaşılan bu sözler, ölümün yaşamın tam ortasında nasıl aniden belirebildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya serdi. Sevenleri başarılı şefi ebedi istirahatgahına uğurlarken, akıllarda sadece Musullu Köyü'ndeki o son buluşmadan geriye kalan acı tebessüm kaldı.