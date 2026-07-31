Yeni Cami'nin hemen arka tarafındaki bu parselde yükselen yeni ticaret merkezinde zemin artı 2 katlı yatay mimari konseptindeki yapılarda kaba inşaat ve dış cephe kaplama süreci devam ediyor.



Asrın felaketi olarak tabir olan depremlerin ardından Malatya'nın ana ticari aksını oluşturan tarihi merkezde yürütülen ihya çalışmaları hız kazandı. Projenin tamamlanan etaplarında esnaf dükkanlarına dönmeye başlarken, merkezdeki yeni etaplarda da inşaatlar yükseliyor.



Akpınar ve Kuyumcular Çarşısı bölgelerinde yapımı tamamlanan dükkanlarda inşaat süreci sona erdi. Bölge esnafı dükkanlarına yerleşerek ticari faaliyetlerine yeniden başladı.



Çarşı projesinin önemli noktalarından biri olan ve eski Büyük Otel’in bulunduğu alanda yeni ticaret merkezi yükseliyor.

Yeni Cami'nin arka tarafında konumlanan yapı blokları, bölgenin tarihi dokusunu bozmayacak şekilde zemin artı 2 kat olmak üzere yatay mimari prensibiyle inşa ediliyor.



Yapıların dış cephelerinde açık renkli doğal taş kaplama tercih edilirken, pencere doğramaları ve sıva uygulamaları tamamlandı.



Blokların ortasında yer alan geniş iç avluda alt zemin kaplama taşlarının döşenmesi, altyapı tesisatlarının tamamlanması ve ağaçlandırma dâhil peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.



Eski Büyük Otel alanındaki ticaret merkezinde iç mekan düzenlemeleri ve alan temizliğinin tamamlanmasıyla birlikte dükkanların esnafa teslim edilmesi planlanıyor.