Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim odaklı yatırımlarıyla gençlere modern, donanımlı ve motivasyon artırıcı bir çalışma ortamı sunmayı sürdürüyor. Kütüphanede disiplinli bir akademik ortamın yanı sıra öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal destekler de unutulmadı. Cuma günleri yapılan sıcak yemek ikramının yanı sıra kütüphanede gün boyu su, çay, kahve ve çorba ikramı ile ücretsiz fotokopi hizmeti sağlanıyor.

Başkan Sami Er Öğrencileri Dinledi: Eksikler Hızla Gideriliyor

Öğrencilerin verimli ders çalışabilmeleri için tüm ayrıntılarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphaneyi sık sık ziyaret ederek gençlerle bir araya geliyor. Kütüphanenin kafe bölümünde öğrencilerle birebir sohbet eden Başkan Er, gelen talepleri tek tek not alarak hizmet kalitesini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Sami Er, öğrencilerin talepleri doğrultusunda kütüphanede yeni mescit ve lavabo alanlarının kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Ayrıca kütüphanenin kaynak kapasitesini artırmak amacıyla ihtisas kitaplıklarının oluşturulacağını söyleyen Başkan Er, "Kütüphanemizi daha nitelikli, konforlu ve eksiksiz bir çalışma alanına dönüştürmek için tespit ettiğimiz tüm eksiklikler üzerinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz," dedi.

Gençlerden Hizmetlere Tam Not

Şehir Kütüphanesi’nin sağladığı imkânlardan oldukça memnun olan öğrenciler ise sunulan imkânların eğitim hayatlarına büyük katkı sağladığını ifade etti. Sessiz ve disiplinli çalışma ortamının yanı sıra ücretsiz fotokopi ve sürekli ikramların kendilerine ciddi bir kolaylık sağladığını vurgulayan gençler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkürlerini iletti.