Malatya’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte yöresel ürünlerin hazırlık süreci de hız kazandı. Kentin zengin mutfak kültüründe ve geleneksel gıda üretiminde önemli bir yere sahip olan horum dutu pekmezi için Yeşilyurt ilçesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Büyük bir emek, sabır ve titizlikle yürütülen bu süreçte üreticiler, ata mesleğini yaşatarak doğal lezzetleri sofralara taşımaya devam ediyor.



Yaz Telaşı Yeşilyurt’ta Yeniden Başladı



Malatya’da yaz mevsiminin en tatlı telaşlarından biri Yeşilyurt ilçesinde tekrar hareketlilik kazandı. Dalından özenle toplanan horum dutları, Yeşilyurt’ta uzun yıllardır uygulanan aynı yöntemlerle işlenerek sofraların vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olan pekmeze dönüştürülüyor.



Ata Mirası Yöntemlerle Bakır Kazanlarda Pişiyor



Bu lezzetin arkasında ise sadece dut değil, büyük bir emek ve yıllardır sürdürülen aile geleneği yatıyor. Yeşilyurt’ta horum dutu pekmezi üretimi yapan Yaman ailesi, ata mirası üretim yöntemini bugün de aynı özenle sürdürüyor. Dalından toplanan dutlar önce eziliyor, ardından şırası çıkarılıyor. Süzülen dut şırası büyük kazanlarda işlemden geçirildikten sonra bakır kazanlara alınıyor. Asıl lezzet yolculuğu ise bu aşamadan sonra başlıyor.



Güneşin Altında Olgunlaşan Doğal Lezzet



Güneşin altında ağır ağır dinlendirilen dut şırası, zamanla koyulaşıp kendine has kıvamına kavuşuyor. Soğutulup dinlendirilen pekmez, son aşamada kavanozlara dolduruluyor. Ortaya ise rengi, yoğun aroması ve kendine özgü tadıyla Malatya’mızın eşsiz yöresel lezzetlerinden biri çıkıyor.

Sabır ve Alın Teri Kavanoza Sığıyor



Yaman ailesi için horum dutu pekmezi yalnızca bir yiyecek değil, yıllardır yaşatılan değerli bir gelenek. Üretimin her aşamasında alın teri döken aile, hiçbir katkı maddesi kullanmadan hazırladığı pekmezi en doğal yöntemlerle sofralara ulaştırıyor. Dalından toplanan dutun kavanoza girene kadar geçirdiği uzun yolculuk, adeta sabır ve emeğin lezzete dönüşmüş hali olarak dikkat çekiyor.

Yıllardır bu üretimin içerisinde yer alan Ramazan Yaman, horum dutu pekmezinin hazırlanmasının büyük emek istediğini belirterek, doğal yöntemlerle hazırlanan bu yöresel lezzeti herkese tavsiye ediyor. Üretimin tüm aşamalarında aktif görev alan Yağmur Dayan ise dutun nasıl işlendiğini ve pekmeze dönüştürüldüğünü anlatarak, geleneksel yöntemin inceliklerini paylaşıyor.



Malatya Mutfak Kültürü Türkiye’ye Açılıyor



Katkısız ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan horum dutu pekmezi, yalnızca Malatya’da değil, kent dışındaki vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Bir yanda dut ağaçlarından toplanan meyveler, diğer yanda güneşin altında ağır ağır kıvamına kavuşan şıra… Yaman ailesinin üretiminde yıllardır değişmeyen bu tablo, Malatya’nın zengin mutfak kültürünün yaşayan en somut örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.



Yaman ailesi, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları horum dutu pekmezini gelecek nesillere aktarmayı sürdürürken, Malatya’nın bu doğal lezzetini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmanın da gururunu yaşıyor.