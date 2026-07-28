Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına hız veren Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, hücum bölgesine yaptığı takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Son Adresi Karacabey Belediye Spor'du

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeye göre; son olarak Karacabey Belediye Spor forması terleten 29 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Enes Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Deneyimli golcü, yeni sezonda Malatya Yeşilyurt Spor’un başarısı için mücadele edecek.

İmza Törene Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan Katıldı

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp bünyesinde imza töreni düzenlendi. Tören; Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Ramazan Ayhan ile yeni transfer Muhammed Enes Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İmzaların atılmasıyla birlikte 29 yaşındaki futbolcu kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlamış oldu.

Kulüpten "Hoş Geldin" Mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından transferin ardından yayımlanan resmi mesajda şu ifadelere yer verildi:

"HOŞ GELDİN MUHAMMED ENES YILMAZ!”

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Karacabey Belediye Spor forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. İmza töreni, Kulüp Başkanımız Ramazan Ayhan ile futbolcumuz Muhammed Enes Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Muhammed Enes Yılmaz’a sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.