Yeni sezon hazırlıklarını ve kadro mühendisliğini sürdüren Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, orta saha hattını tecrübeli bir isimle güçlendirerek kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

İmza Töreni Başkan Ramazan Ayhan'ın Katılımıyla Gerçekleşti

Yeşilyurt Spor, son olarak 52 Orduspor FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanmasının ardından düzenlenen imza töreni, Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan ve futbolcu Aykut Sarıdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Sarı-Kırmızılı Formamız Altında Başarılar Diliyoruz"

Atılan imzaların ardından Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aykut Sarıdoğan'a sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."