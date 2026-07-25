Yıllar önce Malatya'da "yeşilin ve kayısının kalbi" olarak bilinen, verimli alüvyal topraklarıyla kentin tarımsal vizyonunu sırtlayan Bostanbaşı, son yirmi yılda Türkiye kentleşme tarihinin en dramatik dönüşümlerinden birine sahne oldu. Uydu görüntülerindeki geçmiş zaman izleri takip edildiğinde; bir zamanlar sadece yeşilin hakim olduğu bu kadim coğrafyanın, yanlış imar kararları ve rant baskısıyla nasıl bir "beton ormanına" dönüştürüldüğü net bir şekilde görülüyor.

Yeşilin Hakim Olduğu Kadim Kayısı Vadisi

Uydu kayıtlarında 2000’li yılların başı incelendiğinde, Bostanbaşı beldesi neredeyse tamamen bodur kayısı ağaçları, sulama kanalları ve mütevazı tek-iki katlı bağ evleriyle kaplıydı. Çat Barajı’ndan gelen sulama imkanlarıyla Türkiye’nin en kaliteli şirelik ve sofralık kayısılarının yetiştiği bu alan, aynı zamanda kentin batısındaki en önemli oksijen deposuydu. Toprağının yumuşak ve tarıma son derece elverişli yapısı, bölgenin asırlar boyunca neden yerleşime değil de tarıma ayrıldığının en açık kanıtıydı.

İmar Revizyonu ve İlk Betonlaşma Dalgası

Bostanbaşı’nın kaderi, belediye meclislerinden geçen üst üste imar revizyonları ve kat artış izinleriyle değişmeye başladı. Tarım arazisi statüsünden çıkarılarak yüksek yoğunluklu konut alanına dönüştürülen beldede, asırlık ağaçlar iş makineleriyle söküldü. 2010’lu yılların ortalarına gelindiğinde uydu haritalarındaki yeşil örtü hızla griye dönmeye başladı.

Emsal transferleri ve yüksek kat izinleriyle (10-15 kat) donatılan bölge, kısa sürede Malatya’nın "prestijli konut merkezi" olarak pazarlanmaya başlandı. Toprağın sıvılaşma riskine ve yüksek yeraltı su seviyesine aldırış edilmeden yükselen dev site blokları, kayısı bahçelerinin yerini aldı

Tıklım Tıklım Beton Bir "Kent Kanyonu"

6 Şubat 2023 depremlerinin hemen öncesindeki uydu fotoğraflarına bakıldığında, Bostanbaşı’nda neredeyse tek bir dikili ağacın kalmadığı görülüyor. Yüzlerce dönümlük tarım arazisi, yan yana dizilmiş lüks site blokları, yüzme havuzları ve geniş asfalt otoparklarla kaplandı. Malatya'nın tarımsal üretimine ağır bir darbe vuran bu mantarlaşma, bölgeyi kentin en yoğun nüfuslu mahallelerinden biri haline getirdi.

Yanlış Planlamanın Trajik Sonucu

Gevşek tarım toprağı üzerine inşa edilen yüksek katlı yapılar, 6 Şubat depremlerinde en ağır darbeyi alan noktaların başında geldi. Birçok blok kağıt helva gibi çökerken, ayakta kalan onlarca lüks site ise "ağır hasarlı" raporu alarak dinamitlerle yıkılmak zorunda kaldı. Uydu haritalarının son kesitinde; 20 yıl önce yeşil olan, ardından gri betonlara bürünen Bostanbaşı'nın bugün devasa boş arsalara ve moloz yığınlarına dönüştüğü görülüyor.

Şehir Ders Çıkaracak Mı?

Bostanbaşı’nın 20 yıllık uydu kronolojisi, sadece bir mahallenin değişimini değil, doğaya ve toprağın yapısına aykırı yapılan kentsel planlamaların acı faturasını özetliyor. Kent uzmanları ve duyarlı vatandaşlar, yaklaşan yeni imar süreçlerinde aynı hataların tekrarlanmaması, Kileyik, Çırmıktı ve Gündüzbey gibi kalan son yeşil kuşakların muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor.