Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk yarısına ait resmi istatistikler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel veriler, sektördeki pazar daralmasını rakamlarla belgeliyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydedilen toplam taşıt sayısı yüzde 11,7 oranında azalarak 962 bin 739'a düştü. Bu geniş havuzun 456 bin 50'lik dilimini ise sıfır otomobiller oluşturdu.

Ocak-haziran dönemini kapsayan kayıtlarda sürücülerin en fazla yöneldiği renk 190 bin 529 adetle açık ara gri oldu. İkinci el piyasasındaki avantajı ve sadeliği sebebiyle tercih edilen griyi, 117 bin 4 araçla beyaz izledi. Siyah 54 bin 144, mavi 44 bin 877 ve yeşil 25 bin 379 adetlik satışla en çok satılan diğer tonlar arasına girdi. Canlı renklere olan ilginin zayıf kaldığı piyasada kırmızı otomobiller 14 bin 634, kahverengiler 5 bin 988, turuncular 1.576 ve sarılar 1.370 seviyesinde kalarak listenin sonlarında yer buldu. Resmi evraklara 549 aracın rengi ise "bilinmiyor" şeklinde işlendi.

RENAULT ZİRVEYİ KORUDU, TOGG İLK ONA GİRDİ

Rakiplerine ciddi bir fark atan Renault, 15 bin 136 adetlik otomobille yılın ilk altı ayını lider bitirdi.

Fransız üreticiyi 5 bin 248 araçla Güney Koreli Hyundai takip ederken, Alman devi Volkswagen 4 bin 908 ve Fiat 4 bin 791 adetle zirve yarışını sürdürdü. Pazardaki rekabetin orta sıralarında ise Toyota 3 bin 825, Peugeot 3 bin 695 ve Mercedes-Benz 3 bin 22 kayıtla konumlandı. Listeyi tamamlayan diğer üreticilerden Citroen 2 bin 272, BMW 2 bin 77 araçlık satış rakamlarına ulaştı. Yerli elektrikli otomobil Togg ise 2 bin 73 adetlik kayıt sayısıyla en çok tercih edilen ilk 10 marka arasına adını yazdırdı.