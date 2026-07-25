Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan defin verilerine göre, bugün kent genelinde 7 vatandaş hakkın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.
Vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekilde:
Hacı Ali Hanelçi (92)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Taziye Adresi: Hidayet Mahallesi Battalgazi / Malatya
Güllü Yavaş (85)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Taziye Adresi: Başharık Mahallesi Battalgazi / Malatya
Tahir Savaş (81)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Taziye Adresi: Başharık Mahallesi Battalgazi / Malatya
Fikret Karaduman (57)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Taziye Adresi: Elazığ
Döney Haner (77)
Defin Yeri: Çakıllıpınar Mahallesi Mezarlığı (Akçadağ)
Taziye Adresi: Çakıllıpınar Mahallesi Akçadağ / Malatya
Gülseren Güven (91)
Defin Yeri: Dilek Mahallesi Mezarlığı (Yeşilyurt)
Taziye Adresi: Dilek Mahallesi Yeşilyurt / Malatya
Hadice Akyıldız (71)
Defin Yeri: Barguzu Mahallesi Mezarlığı (Yeşilyurt)
Taziye Adresi: Gedik Mahallesi Yeşilyurt / Malatya