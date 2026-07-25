Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan defin verilerine göre, bugün kent genelinde 7 vatandaş hakkın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, yakınlarının ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.

Vefat eden vatandaşların bilgileri şu şekilde:

Hacı Ali Hanelçi (92)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Hidayet Mahallesi Battalgazi / Malatya

Güllü Yavaş (85)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Başharık Mahallesi Battalgazi / Malatya

Tahir Savaş (81)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Başharık Mahallesi Battalgazi / Malatya

Fikret Karaduman (57)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Elazığ

Döney Haner (77)

Defin Yeri: Çakıllıpınar Mahallesi Mezarlığı (Akçadağ)

Taziye Adresi: Çakıllıpınar Mahallesi Akçadağ / Malatya

Gülseren Güven (91)

Defin Yeri: Dilek Mahallesi Mezarlığı (Yeşilyurt)

Taziye Adresi: Dilek Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Hadice Akyıldız (71)

Defin Yeri: Barguzu Mahallesi Mezarlığı (Yeşilyurt)

Taziye Adresi: Gedik Mahallesi Yeşilyurt / Malatya