TBMM Genel Kurulu’nun aldığı yeni kararlar kapsamında birçok ihtisas ve araştırma komisyonunun yasama tatili ve ara verme süresince faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldI.

Çocukların Dijital Risklerden Korunması Komisyonu: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları tehditlerin araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı.

14 Komisyona Tatil İzni Yok: Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Dijital Mecralar, Sağlık, Çevre, Sanayi ve Tarım başta olmak üzere 14 ayrı ihtisas komisyonunun Meclis'in tatilde olduğu dönemde de toplanıp çalışabilmesine izin verildi.

Enerji ve Tarım Sektörünü İlgilendiren Yeni Yönetmelikler

Yürütme ve İdare bölümünde enerji, hayvancılık ve savunma alanlarını yakından ilgilendiren önemli mevzuat adımları atıldı:

1. Rüzgar ve Güneş Enerjisi Tesislerine Yeni İmar Esasları

Yayımlanan yeni yönetmelikle, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin imar ve ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin kurallar yeniden belirlendi. Yenilenebilir enerji yatırımlarında ruhsat süreçlerini düzenleyen bu adım, sektördeki bürokratik adımları ve şartları netleştirmeyi hedefliyor.

2. Hayvancılıkta Tazminat ve Hastalık Mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanlığı; Bruselloz ve Sığır Tüberkülozu ile mücadele yönetmeliklerinde değişikliğe gitti. Bununla birlikte Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği de güncellenerek üreticilere sağlanan destek, karantina ve tazminat şartlarına dair yeni esaslar yürürlüğe konuldu.

3. MSÜ Harp Enstitüleri ve Yargı Kararları

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kurum içi eğitim ve idari süreçler güncellenirken, Yargı bölümünde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne ait bir karar yer aldı. İlan bölümünde ise yargı, ihale duyuruları ile Merkez Bankası’nın günlük döviz kurları yayımlandı.