Resmî Gazete’nin yeni sayısı yayımlandı. Bugünkü yayında; uluslararası güvenlik, kamu yönetimi, eğitim, çevre ve iş dünyasını yakından ilgilendiren çok sayıda düzenleme ve karar kamuoyuna duyuruldu.

TSK'nın Somali'deki Görev Süresine 2 Yıl Uzatma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınan 1496 sayılı karar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Somali ve çevresindeki deniz yetki alanlarında yürüttüğü görevin süresi uzatıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülen faaliyetler; terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık ve kaçakçılıkla mücadeleyi kapsıyor. Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca verilen izin, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl daha uzatıldı.

Bürokraside Yeni Atama Kararları

Yürütme ve İdare bölümünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bürokraside yeni görevlendirmeler yapıldı. 2026/190 ile 199 sayı aralığındaki toplam 10 ayrı atama kararı doğrultusunda ilgili kurumlarda yeni isimler göreve getirildi.

Önemli Yönetmelik ve Tebliğ Değişiklikleri

Günün öne çıkan diğer düzenlemeleri ise şu şekilde sıralandı:

Sigortacılık Sektörü: Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik üzerinde yapılan değişiklikle hizmet standartları ve süreçlere ilişkin yeni esaslar belirlendi.

TMMOB Yapısı: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği bünyesinde güncellemeler hayata geçirildi.

Yükseköğretim Personeli: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yenilendi.

Çevre ve Şehircilik: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında belge şartları ve süreçlerine dair düzenleme yapıldı.

Yargı Kararları ve Güncel Veriler

Yargı bölümünde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ait emsal nitelikteki kararlar yer alırken; ilan bölümünde yargı, ihale ve çeşitli duyuruların yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) değerleri açıklandı.