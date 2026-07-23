Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarına ve hadis-i şeriflere göre, hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla Kur'ân veya dua okuyup üfleme anlamına gelen rukyenin dini hükmü ve şartları şunlardır:

• Tanımı: Rukye; Allah’ın izniyle şifa bulmak veya nazar, kem göz ve zararlı haşerattan korunmak amacıyla ayaet-i kerimeler ve meşru dualar okuyup üflemek demektir.

• Âlimlerin Çoğunluğuna Göre Caizdir: İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu; şirke düşmemek, istismara yol açmamak ve fayda ile zararın rukyeden değil yalnızca Allah’tan geldiğine inanmak şartıyla rukye yapılmasında bir sakınca görmemiştir.

• Sünnetteki Yeri: Hz. Peygamber (s.a.s.), hem kendisine hem de ziyaret ettiği hastalara dua okuyup üflemiştir. Ayrıca torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazar ve kötülüklerden korumak için dua etmiş; yılan, akrep sokması ve nazara karşı rukye yapılmasına izin vermiştir.

• Peygamberimizin Şifa Duası: Rasûlullah (s.a.s.) hastalar için şöyle dua ederdi: "Ey İnsanların Rabbi olan ve sıkıntıları gideren Allah’ım! Şifa ver, şifa veren Sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık izi bırakmasın."

• Sınırı: Allah’ın izniyle şifa aramak ve korunmak amacıyla meşru yollarla yapılan rukyeler caiz; İslâm’a aykırı, hurafelere veya şirke dayanan uygulamalar ise haram kabul edilmiştir.

23 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

• İmsak: 03:32

• Güneş: 05:14

• Öğle: 12:40

• İkindi: 16:31

• Akşam: 19:52

• Yatsı: 21:26