Buzdolabında uzun süre bekleyen salatalıklar, içlerindeki doğal suyu yavaş yavaş kaybederek pörsümeye başlar. Çıtır dokusunu ve tazeliğini yitiren bu sebzeler, mutfaklarda çoğu zaman tüketilmeyerek doğrudan çöpe gider. Yüksek su oranıyla salataların ve ferahlatıcı öğünlerin vazgeçilmezi olan salatalıkların hızla yumuşaması, günlük hayatta sıkça karşılaşılan temel sorunlar arasında yer alır.

Dokusunu kaybeden sebzeleri yeniden canlandırmak aslında sanıldığı kadar zorlu bir süreç gerektirmiyor. "Tazeliği bitti" denilerek gözden çıkarılan salatalıkları dalından yeni koparılmış gibi kütür kütür hale getiren basit bir hile mevcut. Evdeki malzemelerle kolayca uygulanan bu yöntem, mutfaklardaki israfın önüne geçerken kaybolan lezzeti de bütünüyle geri getiriyor. Kaybedilen nemi geri kazandırarak sebzeleri sadece birkaç saat içinde ilk günkü diri formuna ulaştırmak mümkün oluyor.

BUZLU SU İLE YENİDEN CANLANDIRMA ADIMLARI

Uygulamayı başlatmak için yumuşayan salatalıklarınızı rahatça sığabilecekleri geniş ve derin bir kabın içerisine yerleştirin. Sebzelerin üzerini tamamen kaplayacak seviyede bol buzlu soğuk su ilave edin. Hazırladığınız bu buzlu kabı buzdolabına kaldırarak birkaç saat boyunca hiç dokunmadan dinlenmeye bırakın.

Soğuk suyun kullanıldığı bu pratik işlem, hücresel düzeydeki bir bilimsel mekanizmadan güç alıyor. Yoğun nem içeren ortamda salatalık hücreleri, ozmos yoluyla suyu yeniden içine çekiyor. Böylece su kaybından dolayı büzüşen bitki dokuları hızla şişerek toparlanıyor. Sebzeniz eski canlılığına ve çıtır formuna kolayca dönüyor. Bütçe dostu formül sayesinde yiyecekler ziyan olmadan ilk günkü tazeliğiyle sofralardaki yerini alıyor.