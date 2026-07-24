Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 05:40’ta merkez üssü Malatya Yeşilyurt (Seyituşağı) olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 7.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.9 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen deprem bölgede paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

24 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

BALIKESİR (Pürsünler - Sındırgı): Saat 06:34 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 13.1 km

MUĞLA (Bayırköy - Milas): Saat 05:57 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 12.5 km

MALATYA (Seyituşağı - Yeşilyurt): Saat 05:40 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 7.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Fındık - Göksun): Saat 05:00 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 8.4 km

ÇANAKKALE (Yukarıköy - Ayvacık): Saat 05:00 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 2.6 km

MANİSA (Söğütlü - Akhisar): Saat 04:55 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.9 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 04:33 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 9.0 km

KAHRAMANMARAŞ (Soğucak - Afşin): Saat 04:32 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.3 km

ANKARA (Kozağaç - Beypazarı): Saat 04:30 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.7 km

YOZGAT (Kızılyar - Şefaatli): Saat 03:17 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 6.0 km

BALIKESİR (Alacaatlı - Sındırgı): Saat 03:03 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 12.2 km

BALIKESİR (Bayırlı - Sındırgı): Saat 02:03 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 10.4 km

MALATYA (Karşıyaka - Pütürge): Saat 02:01 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 11.4 km

AKDENİZ (Girit Adası): Saat 00:56 | Şiddet: 2.9 | Derinlik: 7.0 km