Sağlık alanında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olan Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi, şifa dağıtmaya ve ilklere imza atmaya devam ediyor. Şırnak'ta 5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı olarak yaşam mücadelesi veren Down sendromlu 9 yaşındaki Yakup Davut Yetik, Malatya’da gerçekleştirilen kritik operasyonla sağlığına kavuştu. İstanbul, Şırnak, Diyarbakır ve Malatya hattında kurulan dev organ nakli organizasyonu sayesinde küçük Yakup yeniden hayata tutundu.

Malatya'da Bir İlk: Zamana Karşı Amansız Yarış

Şırnak’tan umutla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvuran Yetik ailesinin beklediği müjdeli haber İstanbul’dan geldi. İstanbul’da beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki bir gencin organlarının ailesi tarafından bağışlanması üzerine bakanlık sisteminde ilk sırada yer alan Yakup için düğmeye basıldı. 25 Haziran’da Turgut Özal Tıp Merkezi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Turgut Pişkin liderliğindeki uzman ekip, Malatya’da ilk kez Down sendromlu bir çocuk hastaya kadavradan böbrek nakli operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Pişkin: "Dünyada Çok Az Sayıda Örneği Var"

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Turgut Pişkin, Yakup’un yaş grubunda ve Down sendromlu bir bireyde kadavradan nakil yapılmasının dünyada çok nadir görüldüğünü vurguladı. Sürecin arkasında dev bir organizasyon olduğunu belirten Pişkin,

Bu işin asıl öznesi, organın kadavra donörden gelmesiydi. Buradan organları bağışlayan aileye tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden gencimize Allah’tan rahmet diliyorum. Organın çıktığı andan itibaren belki de 150 kişilik dev bir ekibin senkronize çalışmasıyla organ Malatya’mıza ulaştı. Yakup özel gereksinimli bir çocuk olduğu için uyum konusunda bazı kaygılarımız vardı ancak hem kendisi hem de ailesi süreci muazzam bir uyumla yönetti. Gerçek kahraman Yakup'tur.

ifadeleri kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın organ nakil sisteminin ne kadar adil ve şeffaf yürüdüğünün en somut örneğinin Malatya'da yaşandığını belirten Pişkin, toplumun tüm kesimlerini organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Aileden Umut Olan Bağışa Teşekkür: "Oğlumuz Artık Koşacak"

Evlatlarının Malatya’da yeniden doğduğunu belirten baba Mehmet Yetik ve anne Kezban Yetik, organ bağışında bulunan aileye ve Malatya'daki hekimlere minnettar olduklarını dile getirdi. Aylar süren çileli bekleyişin Malatya'da mutluluğa dönüştüğünü söyleyen anne Kezban Yetik,

Organı bağışlayan aile evlatlarını kaybetti ama bizim için dev bir umut oldular. Bavulumuz hep hazırdı, Malatya’dan gelen uyumlu nakil haberiyle dünyalar bizim oldu. Doktorlarımız, koordinatörlerimiz gece gündüz yanımızda oldu. Oğlum artık inşallah kendi başına yürüyüp koşabilecek

dedi.

Şırnaklı aile, memleketlerine döndüklerinde Malatya'da gördükleri bu insanlık mucizesini anlatarak herkesi organ bağışçısı olmaya teşvik edeceklerini söyledi.