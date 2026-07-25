Malatya’nın zengin tarihi dokusu ve kültürel mirası içerisinde çok özel bir yere sahip olan Tahtalı Minare (Hafız Mustafa Paşa) Camii, kentin sivil mimarlık örnekleri arasındaki sıra dışı yapısıyla öne çıkıyor. Battalgazi ilçesinde yükselen asırlık ibadethane, Malatya mimarlık tarihine damga vuran minare yapısıyla kentin simge değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Minaresi Taş Değil Ahşap: Malatya’da Türünün Tek Örneği

Kentin hafızasında derin izler bırakan ve halk arasında "Tahtalı Minare" olarak anılan yapı, adını alışılmışın dışındaki inşa tekniğinden alıyor. Malatya’daki geleneksel taş ve tuğla minareli yapılardan tamamen ayrılan caminin minaresi, kesme taş kaide üzerine tamamen ahşap malzeme kullanılarak inşa edildi. Minarenin ahşap gövdesi ise dış etkenlerden ve doğa şartlarından korunması amacıyla çinko ile kaplandı. Bu özel işçilik, yapıyı Malatya’daki tarihi camiler arasında benzersiz kılıyor.

Hicri 1308'den Günümüze: Hafız Mustafa Paşa’nın Mirası

Malatya’nın geç dönem Osmanlı mimarisini en zarif şekilde yansıtan tarihi ibadethane, 1890-1891 (Hicri 1308) yıllarında Hafız Mustafa Paşa tarafından kente kazandırıldı. Kareye yakın plan şeması üzerine inşa edilen ve geleneksel kırma çatı ile örtülen yapı, mimari sadeliğini özgün detaylarla harmanlıyor. Caminin tavanında ve iç mekân düzenlemelerinde sergilenen ahşap usta işçiliği ise dönemin Malatya’daki ahşap sanatının en nadide örneklerini günümüze taşıyor.

Malatya Kent Hafızasındaki Yerini Koruyor

Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yer alan ve tarihi Tahtalı Minare Hamamı ile birlikte bir külliye dokusu oluşturan asırlık ibadethane, Malatya'nın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası durumunda. Kentin mimari zenginliğini geleceğe taşıyan anahtar yapılardan biri olan Tahtalı Minare Camii, Malatya tarihine tanıklık etmeye devam ediyor.