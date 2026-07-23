Malatya Valiliği koordinasyonunda Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ve çevresinde yapımı tamamlanan evlerine yerleşen ailelerle birlikte mahallede yeni bir dönem başladı; parklar ve sokaklar çocukların kahkahalarıyla renklendi.

Malatya’da 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen imar ve ihya çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ve bağlantılı sokaklarda altyapı ile çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte evlerine taşınan vatandaşlar, mahalle kültürünü yeniden yaşatmaya başladı.

Taşınma süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte uzun süredir sessiz kalan sokaklar ve oyun parkları, çocukların coşkulu oyunlarına ev sahipliği yapıyor.

Sahadaki Detaylar ve Son Durum

Çöşnük Mahallesi’nde hayatın ve çocuk kahkahalarının yeniden yükseldiği teslimat sürecine dair somut bilgiler şu şekildedir:

Kurumsal Koordinasyon: Konutların hak sahiplerine teslimi Malatya Valiliği yönetiminde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin denetiminde gerçekleştirildi.

Teslimat Bölgesi: Çalışmalar Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi merkezli rezerv alanlar ve bağlantılı sokakları kapsadı.

Çocuklar İçin Sosyal Alanlar: Konutlarla eş zamanlı olarak inşa edilen çocuk oyun parkları, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları mahallelilerin kullanımına sunuldu.

Devam Eden Kontroller: Ailelerin yerleştiği binalarda altyapı, çevre peyzajı ve son teknik denetimler ilgili kurumların saha ekipleri tarafından düzenli olarak sürdürülüyor.