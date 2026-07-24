Malatya’da sağlık ihtiyaçlarını karşılamak veya acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için 24 Temmuz 2026 Cuma günü nöbet tutacak eczanelerin güncel listesi belirlendi. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde gün boyunca ve gece saatlerinde kesintisiz hizmet sunacak olan nöbetçi eczanelerin iletişim ve açık adres bilgileri şu şekildedir:

Battalgazi Nöbetçi Eczaneler

Dönmez Eczanesi

Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cd. Özden Sok. No:45/B (Kök Mobilya Yanı) – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0538 619 08 70

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Esma Eczanesi

Adres: Göztepe Mh. Fevzi Çakmak Cd. Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Aşağısı (Göztepe Sağlık Ocağı Karşısı) – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0422 321 81 35

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Aksu Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) – Battalgazi / Malatya

Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneler

Ebru Eczanesi

Adres: Güngör Cad. Gülay Sok. (Esenlik Market Güngör Şubesi İlerisi, Volkan Kitap Evi Bitişiği) – Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0422 502 32 78

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Ergöçen Eczanesi

Adres: Özalper Mah. Yenibahar Cad. No:82/A (Özalper Kavşağı, Dostlar Balık ve Tavuk Evi Karşısı, Bamet Yanı) – Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0422 212 89 50

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Busabah Medya ailesi olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.