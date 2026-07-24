Malatya’da sağlık ihtiyaçlarını karşılamak veya acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için 24 Temmuz 2026 Cuma günü nöbet tutacak eczanelerin güncel listesi belirlendi. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde gün boyunca ve gece saatlerinde kesintisiz hizmet sunacak olan nöbetçi eczanelerin iletişim ve açık adres bilgileri şu şekildedir:
Battalgazi Nöbetçi Eczaneler
Dönmez Eczanesi
Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cd. Özden Sok. No:45/B (Kök Mobilya Yanı) – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0538 619 08 70
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Esma Eczanesi
Adres: Göztepe Mh. Fevzi Çakmak Cd. Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Aşağısı (Göztepe Sağlık Ocağı Karşısı) – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0422 321 81 35
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Aksu Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) – Battalgazi / Malatya
Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneler
Ebru Eczanesi
Adres: Güngör Cad. Gülay Sok. (Esenlik Market Güngör Şubesi İlerisi, Volkan Kitap Evi Bitişiği) – Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0422 502 32 78
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Ergöçen Eczanesi
Adres: Özalper Mah. Yenibahar Cad. No:82/A (Özalper Kavşağı, Dostlar Balık ve Tavuk Evi Karşısı, Bamet Yanı) – Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0422 212 89 50
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Busabah Medya ailesi olarak tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.