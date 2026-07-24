Depremin ardından yürütülen devasa ihya ve inşa çalışmalarıyla adeta küllerinden yeniden doğan Malatya, tarihinin en büyük yatırım ve teslim törenlerinden birine ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenen Malatya Merkez 500 Bin Sosyal Konut Konut Belirleme Kura Töreni, hem binlerce hak sahibinin yüzünü güldürdü hem de kentin ticari kalbi olan Merkez Çarşı ile Arıtma Tesisi'nin resmi açılışına sahne oldu.

Toplamda 8 bin 452 vatandaşın depreme dayanıklı, modern ve güvenli yuvalarının belirlendiği törene kent protokolü ve konut heyecanı yaşayan yüzlerce Malatyalı katıldı.

Vali Seddar Yavuz: "Büyük Bir İrade ve Azimle Dirençli Kentler İnşa Ediyoruz"

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, yürütülen çalışmaların arkasındaki büyük iradeye, devlet gücüne ve gece gündüz süren mesaiye dikkat çekti. Yapılan devasa yatırımların kolay hayata geçmediğini vurgulayan Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Allah Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden ve Sayın Bakanımızdan razı olsun. Çünkü bu işler dışarıdan görüldüğü kadar kolay değil. Büyük bir irade, azim, gece gündüz çalışma ve ciddi bir finansman gerekiyor. Tüm bunları bir araya getirmek büyük bir organizasyon işidir. Gece sahaya indiğimizde ne kadar yoğun bir çalışmanın sürdüğünü hep birlikte görüyoruz. Belki sadece binaları yapmak işin en kolay kısmı...

Vali Yavuz, sadece konut üretmediklerini, altyapısı ve üstyapısıyla insan odaklı şehirler kurduklarını belirterek, "Hatırlarsanız geçmişte yolu, altyapısı olmayan alanları bugün hemşerilerimize layık, yaşanabilir kentler haline getirdik. Hükümetimiz sadece depremzedelerimizin yanında olmakla kalmadı, sosyal konut hamlesiyle Türkiye’nin önemli bir barınma ihtiyacına da güçlü bir irade koydu. Bugün Malatya’da bu emeğin karşılığını alıyoruz. Çarşımızın, arıtma tesisimizin ve kurası çekilen sosyal konutlarımızın Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sami Er: "20-30 Yılda Kalkmaz Denilen Malatya’da Destan Yazıldı"

Törende söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Bakan Murat Kurum’un Malatya’ya olan özel ilgisi sayesinde kentin inanılmaz bir hızla ayağa kalktığını vurguladı.

Yerel yönetimler, valilik ve milletvekilleriyle sağlanan sinerjiye dikkat çeken Başkan Er, yaşadığı duygusal bir anıyı şu sözlerle paylaştı:

Geçtiğimiz aylarda bir anahtar tesliminde yaşlı bir ağabeyimize anahtarını teslim ederken hıçkıra hıçkıra ağladı. Bana, 'Başkanım ben bu şehir 20 yılda, 30 yılda ayağa kalkmaz diyordum ama 2 yıl geçmeden bize anahtarımızı teslim ediyorsunuz' dedi. Hakikaten Malatya’da bir destan yazıldı. Dışarıdan arayan tüm basın mensuplarına sesleniyorum; gelin Malatya’ya dahil olun, bu yeniden dirilişi ve kurulan dirençli şehri yerinde görün.

Başkan Sami Er, altyapıdan ulaşıma, sanayiden turizme kadar kentin her alanında geleceği inşa ettiklerini ve Malatya’yı yeniden hak ettiği konuma, yani "Doğu’nun Paris’i" unvanına kavuşturacaklarını belirtti.

Rakamlarla Malatya’nın Dev Dönüşümü 651.6 Milyar TL Yatırım!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungurlu, törende yaptığı açıklamada Malatya merkezde 8 bin 452 hak sahibinin konutlarının teslim aşamasına geldiğini duyurdu. Yatay mimari esaslı, güvenli ve modern yaşam alanları inşa ettiklerini ifade eden Sungurlu, devletin Malatya’ya kazandırdığı devasa bütçeyi ve projeleri şu verilerle açıkladı:

Dev Bütçe: Malatya genelinde bugüne kadar güncel değeri 651.6 milyar liralık yatırım hayata geçirildi.

Konut ve Ticari Alanlar: TOKİ eliyle toplam 91 bin 350 konut , bin 850 iş yeri ile 6bin 840 dükkan ve sanayi birimi tamamlandı veya son aşamaya getirildi.

Sosyal Donatılar: Şehre 36 cami, 36 fırın, stadyum, okullar, öğrenci yurtları ve millet bahçeleri kazandırıldı.

Sungurlu, açılışı yapılan Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi’nin Malatya’nın ekonomik ve sosyal hayatına büyük bir dinamizm getireceğini söyledi.

"Altyapısıyla, Üstyapısıyla Dirençli Kentler Oluşturuyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki bu muazzam dönüşümün arkasında büyük bir irade ve finansal güç olduğunu belirtti. Binaları yapmanın ötesinde geleceğin dirençli şehirlerini kurduklarını ifade eden Tüfenkci, kura çekilen sosyal konutların, açılan Merkez Çarşı'nın ve arıtma tesisinin kente hayırlı olmasını diledi.

Kura çekiminin ardından yeni evlerinin ve Merkez Çarşı’daki yeni dükkanlarının detaylarını öğrenen Malatyalılar, kentte yaşanan bu tarihi dönüşümün heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.