Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Doğu Anadolu Fayı’nın Pütürge-Çelikhan arasında kırılmayan yaklaşık 35 kilometrelik bölümünde enerji birikiminin sürdüğünü belirterek, Malatya’nın özellikle 5.5 ila 6 büyüklüğündeki depremlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

“Pütürge-Çelikhan Hattında Enerji Birikimi Sürüyor”

Bugün Malatya'da fay hatlarında incelemelerde bulunan İçelli, Malatya ve çevresindeki aktif fay hatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Doğu Anadolu Fayı’nın Pütürge ile Çelikhan arasında bulunan yaklaşık 35 kilometrelik bölümünün henüz kırılmadığını belirtti.

İçelli, yapılan modellemelere göre söz konusu segmentin tek başına kırılması halinde 6.5 ile 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade etti. Ancak mevcut verilere göre Malatya için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem senaryosunu şu aşamada olası görmediklerini söyledi.



Malatya Fayı’nda Büyük Deprem Bulgusu Yok

Akçadağ ve Arguvan segmentlerinde yürüttükleri jeofizik çalışmalar hakkında da bilgi veren İçelli,

“Büyük bir depremi işaret eden herhangi bir emare tespit etmedik. Ancak bu, bölgede deprem riski bulunmadığı anlamına gelmiyor. Fay hattının bulunduğu her bölgede potansiyel risk devam ediyor.”

dedi.

“5.5-6 Büyüklüğündeki Depremlere Hazırlıklı Olun”

Depremin ne zaman meydana geleceğinin öngörülemeyeceğini vurgulayan İçelli,

“Malatya’nın özellikle 5.5 ila 6 büyüklüğündeki depremlere karşı her an hazırlıklı olması gerekiyor. Fay hattı bulunan bölgelerde rehavete kapılmamak büyük önem taşıyor. Günlük yaşam normal şekilde sürdürülmeli ancak afet bilinci hiçbir zaman kaybedilmemeli.”

ifadelerini kullandı.

Orta Hasarlı Binalar İçin Kritik Uyarı

İçelli, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan yapıların yeni bir depremde ciddi risk oluşturabileceğini belirterek, güçlendirilmiş olsalar dahi bu yapıların yüksek ivmeli bir depremde ağır hasar görebileceğine dikkat çekti.

İçelli,

“Orta hasarlı ve sonradan güçlendirilmiş olsa bile bu yapıların 6.5 büyüklüğündeki bir deprem karşısında ağır hasara dönüşme ihtimali bulunuyor. Vatandaşların yapı güvenliği konusunda son derece dikkatli olması gerekiyor.”

diye konuştu.

Ovacık Fayı da Takip Ediliyor

Malatya’nın kuzeyinde yer alan Ovacık Fayı’nın da yakından izlendiğini belirten İçelli, geçtiğimiz hafta Tunceli ve Ovacık çevresinde yapılan arazi çalışmalarında elektrik özdirenç verilerinde dikkat çeken bir değişim tespit edilmediğini söyledi.

Bölgede deprem sürüsü ya da olağan dışı sismik hareketlilik yaşanması halinde yeni saha çalışmalarının yapılacağını ifade eden İçelli, yapı güvenliği ve afet hazırlıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.