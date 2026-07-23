Malatya Şire Pazarı’nda yavaş yavaş yeni mahsulün tezgahlara inmesiyle birlikte kuru kayısı fiyatları düşmeye başladı. Geçen yıla kıyasla belirgin bir düşüşün yaşandığı pazarda hem toptancı hem de perakendeci esnafı, yeni sezon alımları için temkinli davranırken piyasadaki net fiyat dengesinin 1 Ağustos itibarıyla kurulması bekleniyor.

Şire Pazarı esnaflarından Fikret Bilmez, pazardaki mevcut tabloyu ve ürün kalitesine göre değişen rakamları şu sözlerle dile getirdi:

"İhracata giden sarı kayısı 250 TL ile 380 TL arasında. Jumbo boy 300, 320, 340 TL’ye kadar var. Gün kurusu Jumbo boy 350-370 TL arasında. Yeni sezon mahsuller yavaş yavaş gelmeye başladı. 1 Ağustos itibariyle artık sezon tam olarak başlar. Iskarta 40-60 TL, kesmelik türde çil, dolu, parça oranında göre 150 TL’ye kadar var, elek altı da 180 TL. Çekirdek şu anda belirsiz randımana göre. Randımanına göre 1 lira örneğinde yüzde 30 ise 30 lira olur."

Pazarda yeni sezon hareketliliğini değerlendiren esnaf Reşit Kayaşık ise piyasadaki belirsizliğin Ağustos ayı başıyla birlikte ortadan kalkacağını belirterek

"Kuru kayısı fiyatları 250-370 TL arasında. Iskarta kayısı 50 TL, kesme türü 100 lira, 1 numara Jumbo kayısılar 300 lira civarında. Çekirdek yeni yeni gelmeye başladı, 30-35 lira gibi. 1 Ağustos itibariyle tam anlamıyla fiyatlar oturur. Şu anda fiyatlar tam oturmadı."

İfadelerine yer verdi.

Perakendeci Esnafı: "Fiyatlar Düşüyor, Beklemedeyiz"

Kuru kayısı fiyatlarında geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşandığını belirten perakendeci esnafı Doğukan İmik, tezgahlardaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Kuru kayısı da bu sene fiyatlar yere çakıldı. Sarı kayısı şu anda 200’den başlıyor 280 TL’ye kadar çıkıyor. Gün kurusunda da fiyatlar geriledi geçen yıl 600-700 liraya aldığımız gün kurusunu şu anda 300-350 TL’ye alabiliyoruz. Çekirdek fiyatları tam oturmadı 25-30 TL bandından alıyor."

Fiyatların gün gün düşmesi nedeniyle alım yaparken temkinli davrandıklarını ifade eden perakendeci Uğur Çelik ise,

"Şu an yeni mahsul çıktığı için fiyatlar gün gün düşüyor. Ürün almada acele etmiyoruz çünkü pahalı alıp satmaktansa bekliyoruz ama genel anlamda fiyatlar düşüş içerisinde. Sarı kayısı Jumbo 500 TL, 2 numara sarı kayısı 250-270 TL, Jumbo 300-320 TL bandında. Gün kurusu Jumbo 350-370 TL. Çekirdek fiyatı belli değil şu anda eski ürünleri satıyoruz, gün kurusu çekirdeği 600 TL"

açıklamasında bulundu.