Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) iş birliğinde “Malatya’nın Lezzet Elçileri” programı düzenlendi.

Şehrin zengin mutfak mirasını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen organizasyon, farklı kültürleri aynı sofrada buluşturdu.

İçli Köfte, Kiraz Yaprağı Sarması ve Kömbe Yaptılar

Program kapsamında 13 farklı ülkeden Malatya’ya gelen 14 yabancı uyruklu öğrenci, geleneksel yemeklerin hazırlanışını uygulamalı olarak deneyimledi. Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle birlikte mutfağa giren öğrenciler, önlüklerini takarak tezgah başına geçti.

Öğrenciler, Malatya mutfağının en özel tariflerinden olan içli köfte, kiraz yaprağı sarması ve kömbenin hazırlanma süreçlerine aktif olarak katıldı. Geleneksel tarifleri birebir uygulayan gençler, kentin kendine özgü lezzetlerini ve kültürünü keşfetti.

Protokolden Yoğun Katılım

Malatya Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen programa;

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er ,

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ,

TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Gülşah Gençer ,

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve yabancı öğrenciler katıldı.

Sevgi Er "Malatya Sizin Eviniz"

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in eşi Sevgi Er, çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Malatya’mızın yöresel tatlarını farklı kültürlerden gelen siz kıymetli kardeşlerimiz ile aynı sofrada tatmak büyük bir mutluluk. Malatya sizin eviniz. Burada sizleri ağırlamaktan çok memnun olduk. Malatya Kent Konseyi ile birlikte her zaman yanınızdayız."

Saliha Bulut "Kültür Elçileri Olacaksınız"

Kadın Meclisi olarak Malatya’nın kadim kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise öğrencilere şöyle seslendi:

"Bu yemekleri sizlerle ilk kez yaptık ve sizler de ilk kez tadacaksınız. Sizler de kültür elçileri olarak memleketlerinize döndüğünüzde, Malatya’dan bir parça götürmüş olacaksınız. Bu tarifleri kendi memleketlerinizde aileniz ve çevrenizle paylaşırsanız, bizler bundan büyük mutluluk duyarız. Bizlere her konuda destek olan ve her daim yanımızda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve Kıymetli eşleri Sevgi Er Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum."

Hazırladıkları Yemekleri Aynı Sofrada Tattılar

Etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirten yabancı öğrenciler, Malatya’nın yöresel lezzetlerini ve geleneksel mutfağını öğrenmenin kendileri için oldukça öğretici bir tecrübe olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılar ve öğrenciler, hep birlikte hazırladıkları yemekleri aynı sofrada yiyerek kültürlerarası etkileşim ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.