Malatya'da kiralık ev arayışında olan vatandaşlar için fiyatlar; semte, daire tipine, metrekaresine ve sunulan imkanlara göre büyük değişiklik gösteriyor. Şehrin prestijli caddelerindeki lüks konutlar ile TOKİ projelerindeki daireler arasındaki fiyat farkı dikkat çekerken, merkezi konumdaki eşyalı evler ve geniş metrekareli daireler de yüksek talep görüyor.

İşte Malatya’nın 10 ayrı bölgesinden güncel kiralık daire fiyatları:

Fahri Kayahan Bulvarı (4+1 Full Daire):

Şehrin en gözde lokasyonlarından Fahri Kayahan’da 230 m² brüt alana sahip full donanımlı 4+1 dairelerin kirası 30 bin TL seviyelerinde seyrediyor.

Karakavak (4+1 Daire):

Lüks konut projeleriyle öne çıkan Karakavak bölgesinde 225 m² brüt kullanım alanına sahip 4+1 daireler 30 bin TL ile zirvedeki yerini koruyor.

Güngör Caddesi (3+1 Daire):

Kentin tercih edilen caddelerinden Güngör Caddesi'nde 165 m² brüt büyüklükteki 3+1 daireler için talep edilen aylık kira bedeli 24 bin TL.

İlyas Mahallesi (2+1 Eşyalı Daire):

Merkezi konumuyla dikkat çeken İlyas Mahallesi'nde kiralık 2+1 eşyalı daireler 24 bin TL’den alıcı buluyor.

Çöşnük TOKİ Konutları (3+1 Daire):

Çöşnük TOKİ bölgesinde yer alan 120 m² brüt alana sahip 3+1 dairelerin aylık kira fiyatı 20 bin TL seviyesinde.

Paşaköşkü Mahallesi (3+1 Daire):

Ulaşım kolaylığı ve merkezi yapısıyla bilinen Paşaköşkü'nde 175 m² brüt alana sahip 3+1 daireler 18 bin TL kira etiketiyle sunuluyor.

Kernek Mahallesi (3+1 Daire):

Şehrin köklü mahallelerinden Kernek’te 200 m² brüt alana sahip ferah 3+1 daireler 17 bin TL’den kiraya veriliyor.

Orduzu Bahçebaşı TOKİ (3+1 Daire):

Orduzu Bahçebaşı TOKİ konutlarında 2. katta yer alan 120 m² brüt büyüklüğe sahip 3+1 salon dairelerin kirası 15 bin TL olarak öne çıkıyor.

Yavuz Selim Mahallesi (2+1 Daire):

Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan 110 m² brüt alana sahip 2+1 dairelerin aylık kira bedeli 15 bin TL.

Sivas Caddesi (3+1 Daire):

Sivas Caddesi üzerinde bulunan 180 m² brüt kullanım alanına sahip 3+1 dairelerin aylık kirası 14 bin TL.

İkizce TOKİ 2. Etap 2. Bölge:

Yeni yerleşim alanlarından İkizce TOKİ’de ise 115 m² brüt alana sahip daireler 12 bin TL ile listedeki en erişilebilir seçenek konumunda yer alıyor.