Malatya, Elazığ, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen ve bölgede geniş yankı uyandıran operasyonların ardından adli süreç devam ediyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen kapsamlı cinayet soruşturmasında, güvenlik güçlerinin Malatya ayağını da kapsayan titiz takibi sonucu yeni delillere ulaşıldı.

Malatya dalgalı operasyon sürüyor

5 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, bilişim şirketi sahibi, iş insanı ve güvenlik korucularının yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Malatya merkezli adımların da yer aldığı bu dev operasyon dalgasının ardından gözaltı süreleri dolan isimler adliyeye çıkarılmaya başlandı.

Vali eşi ve 2 şüpheli hakim karşısında

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı değerlendirilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu M.A. ve dönemin güvenlik korucusu Y.A., JASAT ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliye çevresinde gerginlik

Şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildiği sırada, adliye çevresinde bekleyen Doku ailesi fertleri şüphelilere "Katiller" diyerek tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında daha önce güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım" ve "Suç delillerini yok etme" suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bölgeyi yakından ilgilendiren soruşturmada adli sürecin seyri dikkatle takip ediliyor.