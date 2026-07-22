Gece saatlerinde sağlığınızı korumak ve dakikalar içinde ilacınıza kavuşmak sizin için en büyük zaman kazancı olacak. Doğru adrese doğrudan ulaşmak, hem gereksiz vakit kaybını önler hem de acil durumlarda bütçeniz ve huzurunuz için ciddi bir avantaj ve konfor sağlar.

Kişisel sağlık yatırımınızı riske atmamak ve sevdiklerinizin acil ihtiyaçlarını anında karşılamak için 22 Temmuz Çarşamba günü kesintisiz hizmet veren eczanelerin listesi aşağıdadır:

Battalgazi Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri

CERRAHPAŞA ECZANESİ

Adres: Fırat Mh. Hastane Cd. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı (Eski Devlet Hastanesi Karşısı)

Telefon: 0422 841 45 45

Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

SAADET ECZANESİ

Adres: Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Arkası Acil Karşısı

Telefon: 0422 323 89 12

Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

ARI ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı

Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

Yeşilyurt Bölgesi Nöbetçi Eczaneleri

PAŞAHAN ECZANESİ

Adres: Malatya Büyükşehir Belediyesi Yanı, Sümer Camii Altı Geçici Ticaret Alanı No: E 1-1

Telefon: 0422 323 53 17

Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

SELÇUK ECZANESİ

Adres: Fahri Kayahan - Mıhlıdut Cad. No: 3/C (Şampiyon Kokoreç Karşısı)

Telefon: 0422 503 82 45

Çalışma Saati: 24 Saat Açık!

Nöbetçi eczane iletişim numaralarını telefonunuza kaydederek acil bir durumda vakit kaybetmeden doğrudan yetkililere ulaşabilir, sağlığınızı ve zamanınızı güvenceye alabilirsiniz.