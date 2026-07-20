Malatya'da haftaya başlarken anlık sağlık problemi yaşayan veya ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun cevabını yoğun bir şekilde araştırıyor. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son dakika verilerine göre, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü şehrin farklı noktalarında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin tam listesi, kolay adres tanımları ve iletişim numaraları netleşti.

İşte aradığınız ilacı en hızlı şekilde bulabilmeniz için Malatya Battalgazi ve Yeşilyurt nöbetçi eczaneleri.

20 Temmuz 2026 Malatya Battalgazi Nöbetçi Eczaneler

Gözde Eczanesi

Adres Tarifi: Başharık Mahallesi, Gonca Sokak No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı) - Battalgazi

İletişim: 0422 502 11 99

Durum: 24 Saat Açık

Topgül Eczanesi

Adres Tarifi: Akpınar Mahallesi, Buhara Caddesi, Matim İş Merkezi Karşısı, Ziraat Bankası Yanı No: 123/C - Battalgazi

İletişim: 0543 122 04 44

Durum: 24 Saat Açık

Menengiç Eczanesi

Adres Tarifi: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85 - Battalgazi / Malatya

Durum: 24 Saat Açık

20 Temmuz 2026 Malatya Yeşilyurt Nöbetçi Eczaneler

İzci Eczanesi

Adres Tarifi: Özalper Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 15/B (Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karşısı, Üst Geçit Yanı) - Yeşilyurt

İletişim: 0551 104 16 18

Durum: 24 Saat Açık

Yıldız Eczanesi

Adres Tarifi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Tecde Sağlık Ocağı Karşısı (Ciğerci Ayhan Yanı) No: 201A - Yeşilyurt / Malatya

İletişim: 0422 212 50 51

Durum: 24 Saat Açık