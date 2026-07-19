Malatya'da hafta sonu planları yapan veya anlık sağlık problemi yaşayan vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son dakika verilerine göre, 19 Temmuz 2026 Pazar günü şehrin farklı noktalarında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin tam listesi, kolay adres tanımları ve iletişim numaraları netleşti.

İşte aradığınız ilacı en hızlı şekilde bulabilmeniz için Malatya merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczaneleri...

19 Temmuz 2026 Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Damla Eczanesi Adres Tarifi: Müjde Hastanesi Yanı İletişim: 0422 324 91 05 Durum: 24 Saat Açık

Cengiztopel Eczanesi Adres Tarifi: Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park Karşısı İletişim: 0422 321 33 05 Durum: 24 Saat Açık

Zeynep Yılmaz Eczanesi Adres Tarifi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşil Evler Site İçi, Yeşil Evler Camii Karşısı No: 5/A İletişim: 0422 502 28 12 Durum: 24 Saat Açık

İkizler Eczanesi Adres Tarifi: Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı No: 79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı) İletişim: 0422 481 41 44 Durum: 24 Saat Açık



Eski Malatya Nöbetçi Eczane

Atalan Eczanesi Adres Tarifi: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi / Malatya İletişim: 0534 337 04 44 Durum: 24 Saat Açık

