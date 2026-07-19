Malatya'da hafta sonu planları yapan veya anlık sağlık problemi yaşayan vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son dakika verilerine göre, 19 Temmuz 2026 Pazar günü şehrin farklı noktalarında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin tam listesi, kolay adres tanımları ve iletişim numaraları netleşti.
İşte aradığınız ilacı en hızlı şekilde bulabilmeniz için Malatya merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczaneleri...
19 Temmuz 2026 Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
Damla Eczanesi
Adres Tarifi: Müjde Hastanesi Yanı
İletişim: 0422 324 91 05
Durum: 24 Saat Açık
Cengiztopel Eczanesi
Adres Tarifi: Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park Karşısı
İletişim: 0422 321 33 05
Durum: 24 Saat Açık
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Adres Tarifi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşil Evler Site İçi, Yeşil Evler Camii Karşısı No: 5/A
İletişim: 0422 502 28 12
Durum: 24 Saat Açık
İkizler Eczanesi
Adres Tarifi: Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı No: 79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı)
İletişim: 0422 481 41 44
Durum: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczane
Atalan Eczanesi
Adres Tarifi: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A (Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı) - Battalgazi / Malatya
İletişim: 0534 337 04 44
Durum: 24 Saat Açık