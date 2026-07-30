Çocukların akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yaz dönemi faaliyetleri, aile katılımını da ön plana çıkaran örnek bir model olarak uygulanıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler sayesinde vatandaşlar kendi ilgi alanlarına uygun eğitimlere erişim sağlıyor.

“Birlikte Okuyoruz, Birlikte Öğreniyoruz”

Yaz dönemi faaliyetleri kapsamında sürdürülen "Birlikte Okuyoruz, Birlikte Öğreniyoruz" Anne-Çocuk Programı, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken ailelerin de birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

Program kapsamında yürütülen çalışmalar ise şöyle:

Okuma atölyeleri: Kitap dağıtımının ardından başlayan atölyeler, çocukların okuma, anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştiriyor.

Değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim: Çocukların manevi gelişimini destekleyen özel dersler ve yaratıcı atölyeler düzenleniyor.

Sosyal etkinlikler: Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlayan eğitici ve öğretici buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Gençler Müzikle Yeteneklerini Keşfediyor

Yaz kurslarının en çok ilgi gören branşlarından biri de enstrüman kursları oldu. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen temel müzik eğitimlerinde çocuklar ve gençler, farklı enstrümanları çalmayı öğreniyor. Sanatla iç içe vakit geçiren gençler, hem yeteneklerini keşfediyor hem de özgüven kazanıyor.

Anneler El Sanatlarıyla Üretime Katılıyor

Yeşilyurt Kent Konseyi, anneleri de unutmadı. Kadınlara yönelik düzenlenen el sanatları kurslarında geleneksel ve modern el sanatları öğretiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan kurslar sayesinde anneler yeni beceriler kazanarak üretime katılıyor ve sosyal hayatın içinde daha aktif yer alıyor.