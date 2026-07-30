Otomobil sektöründeki son durum ve satışlar hakkında bilgi veren Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafları satışların düşük olduğunu belirterek Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulundular.

Piyasanın durgun olduğunu kaydeden esnaf Ferhat Bal,

“Piyasada son 2-3 aydır bir durgunluk söz konusu. Altın fiyatları da piyasayı etkiliyor. Özellikle orta segment araç satışlarında bir durgunluk var. Sıfır araçlardaki kapmayanlarda ikinci el piyasasını etkiliyor”

şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5-6 aydır hiç satış yapamadıklarını belirten esnaf Mehmet Oktay ise,

“Otomobil piyasa uzun süredir durgun. İş yok buraya gelip sadece bekliyoruz. Eskiden ayda bir araç satabiliyorduk ama şu anda 5-6 aydır hiç satış yok. Vatandaşlar araç almak yerine altına ve dövize yatırım yapıyorlar. Hem sıfır araç hem de ikinci el piyasası durgun”

ifadelerini kullandı.

Tarım araçları satışı yapan ve siftah yapamadıklarını dile getiren esnaf Hacı Osman Yasak,

“Kayısı fiyatları geçen sene 250 -300 lirayken bu sene 200 lira. Buğday ve arpa 10 liraya satılırsa piyasa böyle olur.Çiftçi ürettiği ürünü satamayıp para kazanamayınca araç da almıyor. Bundan birkaç sene önce dükkanı 3 defa boşaltıp 3 defa dolduruyorduk ama hasat olmayınca vatandaş perişan, ödemede yapamıyor”

ifadelerine yer verdi.