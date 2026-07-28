Malatya’da altın piyasası hareketliliğini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan 28 Temmuz 2026 tarihli güncel verilere göre; altın türlerinin alış ve satış fiyatları netleşti. Güne ons altının 4.043,11 dolar seviyelerinde başlamasıyla birlikte yerel piyasadaki rakamlar da şekillendi.

Çeyrek, Gram ve Ziynet Altında Güncel Fiyatlar

Piyasada en çok tercih edilen işlenmiş ve ziynet altınların Malatya serbest piyasasındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Çeyrek Altın: Alış 9.820 TL / Satış 10.240 TL Malatyalı emeklilerin beklediği haber geldi: TBMM'de kabul edildi İçeriği Görüntüle

Yarım Altın: Alış 19.640 TL / Satış 20.480 TL

Liralık Altın: Alış 39.280 TL / Satış 40.960 TL

Ata Lira: Alış 40.400 TL / Satış 42.130 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 98.200 TL / Satış 102.400 TL

24 Ayar ve Bilezik Fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve takı grubunda ise güncel rakamlar şöyle:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.100 TL / Satış 6.290 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.600 TL / Satış 5.980 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL