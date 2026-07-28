Malatya’da altın piyasası hareketliliğini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan 28 Temmuz 2026 tarihli güncel verilere göre; altın türlerinin alış ve satış fiyatları netleşti. Güne ons altının 4.043,11 dolar seviyelerinde başlamasıyla birlikte yerel piyasadaki rakamlar da şekillendi.Malatya’da Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek, Gram Ve 22 Ayar Bilezik Kaç Tl Oldu (1)

Çeyrek, Gram ve Ziynet Altında Güncel Fiyatlar

Piyasada en çok tercih edilen işlenmiş ve ziynet altınların Malatya serbest piyasasındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

24 Ayar ve Bilezik Fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve takı grubunda ise güncel rakamlar şöyle:

  • 24 Ayar Gram Altın: Alış 6.100 TL / Satış 6.290 TL

  • 22 Ayar Bilezik: Alış 5.600 TL / Satış 5.980 TL

  • 14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL

Muhabir: Mutlu Sarıgül