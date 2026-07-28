Malatya’da altın piyasası hareketliliğini koruyor. Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan 28 Temmuz 2026 tarihli güncel verilere göre; altın türlerinin alış ve satış fiyatları netleşti. Güne ons altının 4.043,11 dolar seviyelerinde başlamasıyla birlikte yerel piyasadaki rakamlar da şekillendi.
Çeyrek, Gram ve Ziynet Altında Güncel Fiyatlar
Piyasada en çok tercih edilen işlenmiş ve ziynet altınların Malatya serbest piyasasındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
Çeyrek Altın: Alış 9.820 TL / Satış 10.240 TL
Yarım Altın: Alış 19.640 TL / Satış 20.480 TL
Liralık Altın: Alış 39.280 TL / Satış 40.960 TL
Ata Lira: Alış 40.400 TL / Satış 42.130 TL
Cumhuriyet 2.5: Alış 98.200 TL / Satış 102.400 TL
24 Ayar ve Bilezik Fiyatları
Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve takı grubunda ise güncel rakamlar şöyle:
24 Ayar Gram Altın: Alış 6.100 TL / Satış 6.290 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.600 TL / Satış 5.980 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.440 TL