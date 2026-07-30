Piyasaların açılmasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik tavan yaparken; yatırım yapmak, düğün hazırlığı yapmak ya da elindeki altını bozdurmak isteyen Malatyalılar soluğu canlı fiyat ekranında aldı.

Malatya'da Güncel Altın Fiyatları (30 Temmuz 2026)

Saat 09:30 itibarıyla Malatya kuyumcularında geçerli olan resmi altın alış ve satış rakamları şu şekilde:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.080 TL — Satış 6.280 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.800 TL — Satış 10.210 TL

Yarım Altın: Alış 19.600 TL — Satış 20.420 TL

Liralık (Tam) Altın: Alış 39.200 TL — Satış 40.840 TL

Ata Lira: Alış 40.320 TL — Satış 42.010 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 98.000 TL — Satış 102.100 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.580 TL — Satış 5.970 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.430 TL