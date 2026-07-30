Meteoroloji raporuna göre Malatya genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek. Kent merkezinde hava sıcaklığının 36 derece olması beklenirken, bazı ilçelerde termometreler 38 dereceye kadar yükselecek.

Özellikle Doğanyol ve Yazıhan ilçelerinde 38 derece, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde ise 37 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Hava sıcaklıklarının yanı sıra rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Kuzey ve batı yönlerinden esecek rüzgarın orta kuvvette, yer yer 40-60 kilometre/saat hıza ulaşabileceği bildirildi.

İlçe İlçe Malatya Hava Durumu

Merkez: Az bulutlu ve açık, 36°C

Akçadağ: 35°C

Arapgir: 33°C

Arguvan: 34°C

Battalgazi: 37°C

Darende: 36°C

Doğanşehir: 33°C

Doğanyol: 38°C

Hekimhan: 35°C

Kale: 36°C

Kuluncak: 33°C

Pütürge: 37°C

Yazıhan: 38°C

Yeşilyurt: 36°C

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olmaları, bol sıvı tüketmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.