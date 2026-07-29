Malatya’nın en önemli tarımsal ihraç kalemi olan kayısıda gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumak adına yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında saha incelemelerini sürdüren teknik personeller, il genelindeki bahçelerden numuneler toplayarak yetkili laboratuvarlara sevk etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda kurallara uymayan üreticilere karşı sert tedbirler alındı.

16 Üreticiye Hasat Geciktirme Tedbiri

Laboratuvarda incelenen numunelerde 16 üreticinin ürününde kalıntı limitinin üzerinde Dodine aktif maddesi belirlendi. Tüketici sağlığını korumak amacıyla söz konusu bahçeler için derhal hasat geciktirme kararı uygulandı.

Tavsiye Dışı İlaç Kullanımına 131 Bin TL Ceza

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde tavsiye dışı Acetamiprid aktif maddesi kullandığı tespit edilen 5 üreticiye geçit verilmedi. Mevzuata aykırı ilaç kullanımı nedeniyle bu üreticilere toplamda 131 bin 800 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Yasaklı Madde Tespit Edilen Kayısılar İmha Edildi

Denetimlerin en dikkat çeken boyutunu ise kullanımı tamamen yasaklanmış olan Thiacloprid maddesi oluşturdu. Yapılan testlerde bu yasaklı aktif maddeye rastlanan kayısılar, ekiplerin gözetiminde imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, güvenilir gıda arzının temini ve bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı için denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.