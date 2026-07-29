Malatya'da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz tarihinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde ikamet eden vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı

Planlı kesintilerin uygulanacağı ilçeler, saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler şu şekilde listelendi:

Yeşilyurt

  • 15:00 - 17:00: Yaka Mahallesi

Akçadağ

  • 11:00 - 16:00: Kahyalı, Ortaköy, Tataruşağı, Taşevler, Çakıllıpınar, Çevirme, Darıca, Demirciler, Durulova, Gürkaynak, Harunuşağı, Dümüklü, Develi, Hançerli, Kozluca, Bayramuşağı, Sarıhacı, Yalınkaya, Kepez, Bekiruşağı ve Kültür mahalleleri

Battalgazi

Pütürge

  • 09:00 - 17:00: Çığırlı ve Şiro Taraksu mahalleleri

Doğanyol

  • 09:00 - 17:00: Çolak Mahallesi

Kale

  • 09:00 - 17:00: Karahüseyin, Karaağaç, Akuşağı, Gülenköy, Uyanık, Uzunhüseyin, Yenidamlar ve Akça mahalleleri

Elektrik enerjisinin çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saatlerde yeniden verileceği bildirildi.

Muhabir: Mutlu Sarıgül