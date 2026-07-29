Malatya'da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz tarihinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde ikamet eden vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Programı
Planlı kesintilerin uygulanacağı ilçeler, saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler şu şekilde listelendi:
Yeşilyurt
15:00 - 17:00: Yaka Mahallesi
Akçadağ
11:00 - 16:00: Kahyalı, Ortaköy, Tataruşağı, Taşevler, Çakıllıpınar, Çevirme, Darıca, Demirciler, Durulova, Gürkaynak, Harunuşağı, Dümüklü, Develi, Hançerli, Kozluca, Bayramuşağı, Sarıhacı, Yalınkaya, Kepez, Bekiruşağı ve Kültür mahalleleri
Battalgazi
09:00 - 15:00: Hatunsuyu Mahallesi
09:30 - 12:30: İzzetiye Mahallesi
Pütürge
09:00 - 17:00: Çığırlı ve Şiro Taraksu mahalleleri
Doğanyol
09:00 - 17:00: Çolak Mahallesi
Kale
09:00 - 17:00: Karahüseyin, Karaağaç, Akuşağı, Gülenköy, Uyanık, Uzunhüseyin, Yenidamlar ve Akça mahalleleri
Elektrik enerjisinin çalışmaların tamamlanmasının ardından belirtilen saatlerde yeniden verileceği bildirildi.