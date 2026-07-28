Gönüç İnşaat Anonim Şirketi, yayınlanan haberler üzerine bir Düzeltme ve Cevap Metni yayımladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin eksik ve kamuoyunu yanıltıcı bir algı oluşturduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

’Malatya'da iki hazır beton firmasına ceza yağdı’ başlıklı haberde, Gönüç İnşaat Anonim Şirketi hakkında yer verilen ifadeler; habere konu idari işlemin kapsamı ve hukuki niteliği yönünden eksik ve yanıltıcı algı oluşturabilecek niteliktedir.

Habere konu idari işlem, tek başına herhangi bir yapı, proje veya deprem konutunda güvensiz beton kullanıldığı yönünde kesinleşmiş bir teknik, idari veya yargısal tespit bulunduğu anlamına gelmez. Bu tür bir sonuca ancak ilgili yapı veya projeye özgü teknik inceleme, resmi kayıt ve kesinleşmiş tespitler çerçevesinde varılabilir. Böyle bir tespit olmadığından yayınlanan haber gerçeğe aykırıdır.