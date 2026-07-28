Malatya genelinde yürütülen şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 28 Temmuz Salı günü 3 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre Battalgazi, Pütürge ve Darende ilçelerinde günün belirli saatlerinde enerji verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları detaylarıyla açıklandı.

Battalgazi İlçesi

09:00 - 15:00 saatleri arasında: Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi

10:00 - 12:00 saatleri arasında: Akpınar Mahallesi B.Hüseyinbey Mahallesi

11:00 - 16:00 saatleri arasında: Orduzu Mahallesi Bağtepe Mahallesi Bulgurlu Mahallesi Toptaş Mahallesi Yeni Mahallesi Karatepe Mahallesi Göller Mahallesi Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi Karaköy Mahallesi Hasırcılar Mahallesi Adagören Mahallesi Ağılyazı Mahallesi Alişar Mahallesi Boran Mahallesi Çolakoğlu Mahallesi Kadıçayırı Mahallesi Kemerköprü Mahallesi Kuluşağı Mahallesi Şişman Mahallesi Toygar Mahallesi Yarımcahan Mahallesi Alacakapı Mahallesi Bahçelievler Mahallesi Dolamantepe Mahallesi Karabağlar Mahallesi Karahan Mahallesi Meydanbaşı Mahallesi

15:00 - 17:00 saatleri arasında: Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi Karaköy Mahallesi

Pütürge İlçesi

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Aktarla Mahallesi Bölükkaya Mahallesi Çığırlı Mahallesi Gündeğer Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Örmeli Mahallesi Tatlıcak Mahallesi Yediyol Mahallesi

14:00 - 18:00 saatleri arasında: Nohutlu Mahallesi

Darende İlçesi

11:00 - 16:00 saatleri arasında: Balaban Mahallesi