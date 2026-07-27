Doğu Anadolu’nun en önemli ticaret hatlarından biri olan Malatya’da, akaryakıt fiyatlarındaki vergi zırhının delinmesi kaygı yarattı. Küresel arenada tırmanan gerilimler neticesinde petrolün varil fiyatı sıçrayınca, devletin zamları emen sübvansiyon sistemi de sınırına dayandı.

Motorin İçin Vergi Kalkanı Tamamen Bitti

Küresel petrol piyasasında varil fiyatının 100 doları aşmasıyla birlikte, iç pazardaki fiyatları baskılayan vergi mekanizmasında yolun sonu göründü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorin için devreye soktuğu litrede 13 lira 90 kuruşluk ÖTV desteği tamamen kullanılarak sıfırlandı. Bu tablonun anlamı net: Yurt dışı piyasalardaki yeni maliyet artışları engelsiz bir şekilde Malatya'daki pompa fiyatlarına eklenecek.

Benzinde Halen Ne Kadar Pay Var?

Benzinli araç sahipleri motorincilere göre biraz daha şanslı bir konumda. Benzinde tavan olarak belirlenen 14 lira 82 kuruşluk ÖTV payının 10 lira 59 kuruşu feda edildi. Yani benzin fiyatlarında olası artışları karşılayabilecek 4 lira 23 kuruşluk bir vergi marjı hâlâ mevcut.

Maliye Bakanlığı'nın Göğüslediği Bütçe

Sürücülerin zam şokunu sert hissetmemesi için Mart 2025'ten bu yana vazgeçilen toplam vergi tutarı 250 milyar lira seviyesine ulaştı. Ekonomik dalgalanmaların sürmesi durumunda bu rakamın yıl sonuna kadar 600 milyar liraya fırlayabileceği hesaplanıyor.

Zamlar Pompaya Nasıl Yansıyacak?

Sistem bugüne dek sürücülerin cüzdanını önemli ölçüde korudu. 50 litrelik bir depoda motorin kullanan bir esnaf 695 lira, benzin kullanan bir vatandaş ise 529 lira vergi avantajı sağladı. Eşel mobil mekanizmasının vergi esnekliği motorinde tamamen bittiği için artık Malatya pazarında akaryakıt fiyatları doğrudan küresel petrol bültenlerine bağlandı.