Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada kentin yıllardır ihmal edilen altyapı sorununa dikkat çekti.

Yüzüncü Yıl Kent Parkı’nda vatandaşlar ve çocuklarıyla sohbet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin altyapı ve yeniden imar sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçmişte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürüttüğünü hatırlatan Başkan Er, kırsal alanı ve kentin sorunlarını yakından bildiğini vurguladı.

“Halk bize umut bağladı”

Konuşmasında özellikle içme suyu altyapısındaki tabloyu eleştiren ve yürütülen projeleri aktaran Başkan Er,

"Cumhurbaşkanımız bize güvendi, halk da bize umut bağladı. Umutları boşa çıkarmak istemiyoruz. Şu anda 35 milyar lira altyapı yatırımı yapıyoruz. Sizler 70-80 senelik asbest borulardan su içiyordunuz, bunların hepsini değiştiriyoruz. Çok şükür işlerimiz iyi gidiyor, inşallah daha iyi olacak."

diye konuştu.

Gerçekleştirilen Çalışmalar

Eski Su Hatlarına Eleştiri: Kentte on yıllardır yenilenmeyen ve insan sağlığını tehdit eden 70-80 yıllık asbestli boruların tamamının değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

35 Milyar Liralık Altyapı Bütçesi: Şehrin baştan aşağı yenilenmesi amacıyla 35 milyar liralık dev altyapı yatırımı yürütülüyor. Projelerin yıl sonuna kadar önemli ölçüde tamamlanması planlanıyor.

Kırsal Hakimiyet: Geçmiş görevlerine atıfta bulunan Başkan Er, "Malatya’yı köy köy, mezra mezra bilirim" diyerek kentin her noktasına hakim olduklarını belirtti.

İkizce Yeni Bir İlçe Olabilir: TOKİ tarafından yürütülen konut projelerine değinen Başkan Er, İkizce bölgesinde 28 bin konut üretildiğini, 200 binin üzerinde nüfusun yaşayacağı bu alanın ileride ilçe statüsü alabileceğini kaydetti.