Küresel enerji hatlarında ortaya çıkan son tablo, hayat mücadelesi veren ve bütçesini denkleştirmeye çalışan vatandaşların gündeminin en üst sırasına yerleşti. Bir süredir istasyon tabelalarındaki o yorucu rakamlara bakıp iç çeken sürücüler için sular nihayet durulmaya başlıyor.

Küresel Ateş Söndü, Pompa Rahatladı

Gözlerin aylardır üzerinde olduğu Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamının yerini daha dingin bir sürece bırakması, petrol piyasalarını aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatındaki bu hızlı geri çekilme, doğrudan ülkemizdeki akaryakıt ürünlerine yansıyor. Özellikle yeniden inşa sürecinde olan, şantiyelerin ve nakliye kamyonlarının bir an olsun durmadığı Malatya'da bu haber, paha biçilemez bir değere sahip. Enkaz kaldırma ve inşaat lojistiğiyle uğraşan firmalar ile kendi yağıyla kavrulan esnaf derin bir nefes alıyor.

Motorinde 3 Liraya Yaklaşan Dev Düşüş

Bir kamyon esnafı düşünün, gün boyu Malatya'nın ilçeleri arasında sefer atıyor ve akşam kazandığı paranın yarısını istasyonda bırakıp eve dönüyor. O adamın yaşadığı stresi anlamak hiç de zor değil. İşte tam bu noktada, motorin fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere yansıyacak olan 2,95 liralık indirim adeta can suyu olacak. Sürücülerin yakıt giderlerinden ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayacak bu adım, bölgedeki inşaat maliyetlerini bile dolaylı yoldan etkileyecek güce sahip.

Doğu İllerinde Fiyatlar Nasıl Şekillenecek?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, lojistik ve taşıma maliyetlerinden ötürü yakıt fiyatları batıya oranla her zaman bir miktar daha yüksek seyreder. Halihazırda 78,41 lira civarında seyreden doğu illeri dizel fiyatları, gelecek bu dev indirimle birlikte 75 lira seviyelerine hızla geri çekilecek. Malatyalı sürücüler, uzun bir aradan sonra depolarını doldururken ceplerinde kalan paranın huzurunu yaşayacak.