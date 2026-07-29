Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni çarşı merkezinde teslimatların başlamasıyla birlikte dükkan boyutları büyük bir kriz yarattı. Deprem öncesinde 100 metrekarelik iş yerlerine sahip olan esnafa 25 ila 40 metrekarelik dükkanların verilmesi, bölgedeki ticareti duraklama noktasına getirdi. Şehrin kalbi sayılan merkezden ayrılmak istemeyen esnaf ise çareyi yan dükkanla aradaki duvarı yıkarak alanları birleştirmekte buldu.

Konuyla ilgili Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Eser Alan, projelendirme hatalarına tepki gösterirken esnafın kendi imkanlarıyla başlattığı tadilatların taşıdığı tehlikelere dikkat çekti.

"Esnafı Buna Niye Mecbur Bırakıyoruz?"

Proje aşamasında esnafın ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını belirten Eser Alan,

"Esnafı buna niye mecbur bırakıyoruz? Yani esnafın depremden önce 100 metrekare yeri, dükkanı varken biz bu insana niye 25-30 metrekare, 40 metrekare dükkan veriyoruz? Onların ihtiyacı gözetilerek bu proje yapılmış olsaydı zaten bunların hiçbirini tartışmamış oluyorduk. Sadece bir kesimin menfaatlerini gözeterek bu proje yapılmamış olsaydı durum daha farklı olurdu."

şeklinde konuştu.

"Sığamayan Esnaf Çözümü Duvar Yıkmakta Arıyor"

Esnafın bölgeyi terk etmek istemediği için bu yola başvurduğunu söyleyen Alan,

"Esnaf haklı olarak o dükkanlara sığmıyor. Yani şehrin kalbinin attığı yer orası; oradan çıkmak da istemiyor. Bir şekilde o dükkanın önünü büyüterek, önüne bir sundurma yaparak ya da yan dükkanla anlaşıp aradaki duvarı yıkıp dükkanını büyüterek sorununu çözmeye çalışıyor."

ifadelerine yer verdi.

Statik Açıdan Büyük Tehlike: "Kolon ve Kirişlere Sakın Dokunmayın!"

Duvar yıkımlarının ve kontrolsüz tadilatların yaratacağı güvenlik risklerine değinen Alan, inşaat mühendisliği açısından şu uyarılarda bulundu:

"Oradaki duvarlar taşıyıcı bir özelliğe sahip olmadığı için belki statik açıdan, inşaat mühendisliği açısından çok büyük bir sorun teşkil etmeyecek. Fakat bu durum insanları projenin dışına çıkmaya itecektir; önüne her gelen esnaf aradaki duvarları yıkıp yer açmaya çalışacaktır. Biz bunu en başından, insanları buna mecbur bırakmadan ve dükkanların önünü kapatmadan çözmeliydik."

Gelişigüzel yapılan tadilatların taşıyıcı elemanlara zarar verebileceğinin altını çizen Eser Alan,

"Proje yapıldı ve bitti, son aşamada teslimatlar başladı. Bize düşen, bundan sonraki süreçte dükkanların ya da ofis katlarının tadilatları yapılırken statik anlamda betonarmeye, kolonlara ve kirişlere zarar vermeyecek şekilde hareket edilmesidir. Duvar yıkılması belki mühendislik açısından büyük bir sorun teşkil etmeyecektir; ancak oradaki kolonlarda ve taşıyıcı sistemde yapılacak en ufak müdahaleler yapıyı tümden etkileyecektir"

diye konuştu.

Ortak Tuvalet Kararına Tepki: Hijyen Riski Büyüyor

Dükkanların küçük tutulması sebebiyle projeye dahil edilen ortak kullanım tuvaletlerini de eleştiren Alan, hijyen yönetimine dikkat çekerek,

"Her katta umumi tuvaletlerin olması da ciddi bir sorun. İnsanlar bunu eleştiriyor, biz de eleştiriyoruz. Burayı normal bir ofis katı gibi görmemek gerekiyor; orada yoğun bir insan trafiği yaşanacak. Oraların hijyeni, temizliği ve kontrolü son derece önemli. Tabii dükkanların bu kadar küçük olduğu bir yerde her dükkanın içerisine tuvalet ve lavabo yapmak alanı daha da öldüreceği için ortak kullanım alanları tasarlandı. Ancak bu durum bize göre çok sağlıklı bir uygulama değil."

açıklamasında bulundu.