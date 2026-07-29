Malatya’nın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Sancaktar Mahallesi’nde yükselen dev rezerv alan projesini yerinde inceledi. Proje Müdürü Ali Kocaman’dan sahadaki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Taşkın, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının büyük bir hız kazandığını belirtti.

Tahliye süreçleri nedeniyle diğer bölgelere kıyasla daha geç başlayan Sancaktar projesinde ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Taşkın, teslim takvimine ilişkin şu müjdeyi verdi:

Sancaktar'da tahliye süreçleri nedeniyle çalışmalar diğer alanlara göre biraz daha geç başlamıştı. Buna rağmen ekiplerimiz özveriyle çalıştı ve şu an teslim için önümüzde 45 gün ila 2 aylık bir süre kaldı. İnşallah Eylül ayı ortasında burayı hak sahiplerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Böceklere karşı kükürt yakan fırın hâlâ açık mı? Malatya'daki denetimden yine sonuç çıkmadı İçeriği Görüntüle

39 Blokta Dev Yatırım Konutların Tamamı 3+1 Tasarlandı

Kuzu Grup üstleniciliğinde yürütülen dev projede toplam 39 blok yer alıyor. Projenin teknik detaylarına değinen Proje Müdürü Ali Kocaman, binaların iç imalatlarının ve dış cephe izolasyonlarının tamamlandığını ifade etti.

Projenin teknik durumu ve mevcut odak noktaları ise şöyle sıralandı:

Konut Tipi: Projedeki yaklaşık 1.000 konutun tamamı 3+1 nitelikte tasarlandı.

Tamamlanan İmalatlar: Binaların cam, kapı, sıva, boya ve mantolama gibi iç ve dış imalatları büyük ölçüde bitirildi.

Mevcut Çalışmalar: Ekipler şu an tüm gücüyle peyzaj, çevre düzenlemesi ve altyapı işlemlerine odaklanmış durumda.

Kabul Süreci: Altyapı ve çevre düzenlemesinin ardından kabul işlemleri tamamlanarak Eylül ayı içerisinde anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

Malatya Ticaretine Can Suyu 800 Yeni İş Yeri Kiraları Dengelenecek

Proje kapsamında yer alan 800’e yakın dükkan, deprem sonrası dükkan sıkıntısı çeken Malatya esnafı ve kent ekonomisi için kritik bir rol oynayacak. Bölgedeki ticari hareketliliğin piyasayı rahatlatacağını vurgulayan Başkan Taşkın, bu hamlenin piyasadaki yüksek iş yeri kiralarında da bir dengelenme sağlayacağını dile getirdi.

Arslantepe Caddesi Şehrin Yeni Ulaşım Aksı Oluyor

Sancaktar’daki dönüşüm sadece konut ve ticari alanlarla sınırlı kalmıyor; bölgenin ulaşım altyapısı da baştan aşağı modernize ediliyor.

Daha önce araç geçişlerinin zor sağlandığı Arslantepe Caddesi, yapılan düzenlemelerle Kışla ve İnönü caddeleri gibi geniş ve modern bir ulaşım koridoruna dönüştürüldü. Altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla birlikte cadde hızla asfaltlanarak şehir trafiğine açılacak.

Süreç boyunca inşaat yoğunluğu, toz ve gürültüye sabır gösteren mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Taşkın; desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili Bakanlıklara ve sahada ter döken, çalışan işçilere şükranlarını sundu.