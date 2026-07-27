Olay, Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Emirler Sokak’ta, Emlak Konut rezerv projesi alanının hemen yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı müstakil binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin arka bahçesine kadar yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olayın Öne Çıkan Detayları

Hızlı Müdahale: İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan Malatya İtfaiyesi, alevlerin çevredeki binalara ve inşaat alanına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Evde Kimse Yoktu: Söndürme çalışmaları sırasında yapılan kontrollerde evde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şantiye İşçileri Takip Etti: Yangın anı ve söndürme çalışmaları, rezerv alanındaki TOKİ inşaatında çalışan işçiler tarafından da endişeyle izlendi.

Maddi Hasar: Soğutma çalışmalarının tamamlandığı müstakil evde belirgin düzeyde maddi hasar oluştu.

İnceleme Başlatıldı: Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebini netleştirmek amacıyla adreste çalışma başlattı.