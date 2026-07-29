Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge ilçesinde bir dizi ziyaret ve saha incelemesinde bulundu. İlçe belediyesi, kaymakamlık, esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Er, hem Pütürge’de yürütülen yerel hizmetleri yerinde inceledi hem de deprem sonrası Malatya genelinde sürdürülen devasa altyapı ve imar çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ü makamında ziyaret eden Başkan Er, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Er, daha sonra Pütürge Kaymakamı Oğuzhan Öztürk’ü ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Bin 350 Noktada Çalışma Var 124 Bin Bağımsız Bölüm İnşa Ediliyor

Pütürge’nin Nohutlu Mahallesi'ndeki kültür merkezinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın Hatay’dan sonra en büyük hasarı alan şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların desteğiyle kentin yeniden inşa edildiğini belirten Başkan Er, organizasyonun büyüklüğünü şu sözlerle aktardı:

Zamanımızın büyük bölümünü yeniden imar çalışmalarına ayırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Malatya’yı eskisinden daha güçlü, daha dirençli ve daha modern bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Bugün 124 bin bağımsız bölümün yapımını gerçekleştiriyoruz. Malatya'nın tam bin 350 noktada inşaat çalışması devam ediyor. Çok büyük bir organizasyonu yürütüyoruz. Konutların büyük bölümü tamamlandı, çevre düzenlemeleri ve son işler devam ediyor.

Altyapıya 35 Milyar TL Kaynak Asbestli Borular Değişiyor

Sadece binaların değil, kentin altyapısının da tamamen yenilendiğini ifade eden Başkan Sami Er, ulaşım, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerini kapsayan devasa bütçeyi açıkladı.

Yalnızca altyapı çalışmaları için yaklaşık 35 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Er, şehirdeki sağlık ve altyapı güvenliği için kritik bir adımı duyurdu: Şehir genelindeki asbestli içme suyu borularının tamamı değiştiriliyor. MASKİ ekiplerinin de içme suyu konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Zorlu Coğrafyaya Özel Çözüm Sakuşağı’na Seyyar Konkasör ve Asfalt Plenti

Kırsal mahallelerdeki ulaşım ağını açık ve güvenli tutmak amacıyla 95 noktada şantiye kurulduğunu belirten Başkan Er, zorlu coğrafi şartlara sahip Pütürge için alınan özel tedbirleri açıkladı:

Sakuşağı Seyyar Konkasör Şantiyesi: Kışın kar yağışıyla bozulan yolların tamiri için malzemenin hızlı, verimli ve düşük maliyetle temin edilmesi amacıyla Sakuşağı bölgesine seyyar konkasör şantiyesi kuruldu.

Yeni Asfalt Plenti: Sakuşağı noktasına, yollarda hızlı iş üretilmesi amacıyla bir asfalt plenti tesisi inşa edilecek.

Yol Bakım ve Onarımları: Nemrut Yolu ile Tepehan-Pütürge bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmaları devam edecek. Kent genelindeki 16 bin kilometrelik yol ağında öncelikli ihtiyaçlara göre planlama yapılıyor.

Kırsala Ve Üreticiye 250 Bin Metre Boru Desteği

Şehrin imarı sürerken kırsal bölgelerin ve üretimin ihmal edilmediğini ifade eden Başkan Er, bu amaçla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu hatırlattı.

Toprağını terk etmeyen vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Er, tarım ve sulama noktasında üreticilere 250 bin metre boru desteği sağlandığını ve basınçlı sulama sistemlerine verilen katkının süreceğini belirtti.

Tepehan ve Çayköy mahallelerinde de muhtarlar ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinleyen Başkan Er, depremin etkileri azaldıkça kırsal bölgelere çok daha fazla hizmet ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Protokol Ziyaretlere Eşlik Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Pütürge ilçesindeki saha taraması ve mahalle ziyaretlerine; Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ve MHP Pütürge İlçe Başkanı Ahmet Aslan da katıldı.