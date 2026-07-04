Malatya'nın Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi'nde dün akşam saat 20.04'te başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu gece saatlerinde kontrol altına alınmış ve müdahale 22.57'de tamamlanmıştı. Ancak bugün saat 12.07'de, yolun üst kesiminde bulunan geniş meşelik alanda yeniden yangın çıktı.

Saat 12.08'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına AFAD, Jandarma, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri katılıyor.

Yangına müdahalede;

15 araç

71 personel

1 yangın söndürme helikopteri

aktif olarak görev yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise çalışmalara;

1 maksatlı itfaiye aracı,

2 ilk müdahale aracı,

1 orman yangını müdahale aracı,

32 tonluk su ikmal aracı,

5 iş makinesi

ve 13 itfaiye personeliyle destek veriyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sahadaki müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

RÜZGAR VE MEŞELİK ALAN ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili olduğu geniş meşelik alan ile bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangın söndürme helikopteri ise havadan gerçekleştirdiği su atışlarıyla ekiplere destek veriyor.

VALİ SEDDAR YAVUZ YANGIN BÖLGESİNDE

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Vali Yavuz, müdahalenin tüm kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü ve gelişmelerin yakından izlendiğini ifade etti.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEHDİT BULUNMUYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre yangının şu an için yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarını tamamlamak için yoğun mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.