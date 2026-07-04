Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, seksen bir ili kapsayan dev yapılaşma hamlesinde yeni bir aşamaya geçti. Yüzyılın Konut Projesi adıyla yürütülen çalışmalarda hak sahiplerinin dairelerini eşleştirecek kura maratonu 3 Temmuz Cuma günü başladı.

YENİ İLLER ETAPLAR HALİNDE DUYURULACAK

Kurum çekiliş sürecinde ilk sırayı depremden etkilenen şehirlere verdi.

Adıyaman'daki vatandaşların konutları noter huzurunda belirlenirken, gözler Türkiye geneline yayılacak yeni takvime çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı diğer şehirlere ait kura tarihlerini etaplar halinde duyuracak. Güncel liste açıklandıkça bekleyen illerdeki hak sahipleri de kura heyecanına ortak olacak.

SÖZLEŞMELER YİRMİ TEMMUZ'DA İMZALANIYOR

Kura çekimiyle birlikte farklı büyüklüklere sahip daireler sahiplerini buluyor. 55 metrekarelik 1+1 evler ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 dairelerin dağıtımı tamamlandıktan sonra ödeme aşamasına geçilecek.

Adıyaman'daki hak sahipleri 20 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi sözleşmelerini imzalayacak. Vatandaşlar bütün işlemlerini ülke genelinde belirlenen banka şubeleri üzerinden yürütecek.

SONUÇLAR DİJİTAL ORTAMDAN SORGULANIYOR

Çekilişler idarenin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.

Noter onayından geçen kesin sonuçlar daha sonra dijital platformlara yükleniyor. Ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler hangi daireyi teslim alacaklarını kurumun internet sitesinden ve e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sınırlandırılmış sosyal medya duyuruları da vatandaşların bilgilendirilmesini kolaylaştırıyor.